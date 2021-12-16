Это «пять»! Поможет ли один визит к брафиттеру найти грудь там, где ее кот наплакал

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» отправился к специалистам бюстгалтерных дел по долгу службы. Около двух недель назад петербурженка Татьяна Соколова зарегистрировала в городе Ассоциацию брафиттеров. Путь к этому начался для нее с подбора корректирующего белья. Клиентки говорили, что оно сидит отлично, но вот бюстгальтер приходится носить, как всегда, неудобный. Тогда Татьяна переодела покупательниц в «классику» бежевого и черного цветов. Потом им захотелось «фешна» и по законам спроса и предложения предпринимательница начала постигать азы брафиттинга. Это вылилось для нее в сеть из 20 профессиональных салонов по России, собственные обучающие курсы и франшизу.



Брафиттинг — это процесс индивидуального подбора женского белья с учетом анатомических особенностей каждой женщины. Понятие появилось в Англии в конце прошлого века. Это связывают с распространением бюстгальтеров из неэластичной ткани. При носке они растягиваются, поэтому лифчик, подобранный самостоятельно размер в размер, через две недели уже доставляет дискомфорт. Больше всего в брафиттинге нуждаются женщины с нестандартными размерами груди — от миниатюрных до пышных форм. Специалистам важно знать анатомию и функционал каждого конструктивного элемента бюстгальтера, чтобы подобрать тот, который сидит идеально.

Профессия брафиттера нигде не признана, на территории России ее не существует, хотя лежащие в ее основе знания активно используют вполне «обрусевшие» стилисты, дизайнеры и создатели нижнего белья. Чтобы добиться признания, Татьяна и инициировала создание ассоциации. В планах — разработка стандартов и популяризация брафиттинга среди женщин. Пока что 9 из 10 не знают, что это такое. Стройные женщины подбирают себе бюстгальтеры по принципу «прикрылись и хорошо», а обладательницы пышных бюстов из расчета «застегнулся и хорошо». Первые чаще всего мучаются с желанием затянуть потуже пояс, а вторые не могут найти, во что сложить всю свою красоту.



Менять мышление российских женщин, по мнению Татьяны, нужно с девочек-подростков. Барышне достаточно один раз посетить брафиттера, чтобы запомнить, что ей подходит. Притом, если молодая девушка с небольшой грудью не хочет носить лифчик, это абсолютно нормально. До определенного возраста он может доставлять ей неудобство, а комфорт сейчас превыше всего.

«Кто-то считает брафиттинг маркетингом. Я так не считаю, потому что это так себе маркетинг. Гораздо проще продавать секс. У нас разве что из утюга не кричат, что ты только проснулась и уже должна быть мегасексуальной. Слава богу, что сейчас идет тенденция на комфорт, но тут есть тоже своя крайность. Я их называю «поколение беструсья». Это культура «не носи вообще ничего», которая сейчас насаждается. «У меня есть подруга, которая пятерых родила и у нее с грудью ничего не стало, бюстгальтер не носит», — это тоже такая жесткая манипуляция общей безграмотностью населения, — возмущается Татьяна. — Женщины, у которых ничего не происходит с грудью после трех-четырех родов имеют другую структуру молочной железы, у них основная масса приходится на основание груди, которая расположена под грудной мышцей. Она даже если десятерых откормит, с грудью ничего не будет. А есть девушки, которые уже в подростковом возрасте имеют растяжки. Там другая структура. Сказать такой девушке «Не носи бюстгальтер» и она лет в 30 будет свою грудь в трусы заправлять».



Портрет среднестатистической клиентки в России предпринимательница описывает так: женщина в возрасте от 30 до 35 лет, самый ранний возраст — от 25 лет, у кого появляются дети или кто от природы нестандартного размера. Часто они осознанно приходят к брафиттеру, когда им предстоит выход в свет или положение обязывает выглядеть хорошо, достаток позволяет наконец услышать себя и уже не хочется выбирать между удобным и красивым.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Превращается второй размер в пятый

Брафиттер Жанна застегивает пояс бюстгальтера у меня на спине и первым делом оттягивает его куда-то вниз. Оказывается, носить застежку лифчика в районе лопаток — не физиологично. Теперь начинается самое интересное. Жанна запускает ладошку прямо в бюстгальтер и начинает собирать туда грудь, мягкими движениями выманивая ее откуда-то из-под мышек. Груди оказывается достаточно, чтобы заполнить две чашки размера Е. Это, на секундочку, пятый размер. Я всю жизнь была уверена, что С — мой предел, да и то, если год выдался тучный, а перед надеванием лямок немножко попрыгать.



Совать руки в чашку и проводить операцию по собиранию грудей — прямая обязанность хорошего брафиттера. Собственно, по этой причине в профессии нет мужчин. Процесс только выглядит как работа мечты, а на самом деле сюрпризы могут быть всякие.

«Женщины настолько привыкли носить неудобное белье, которое им не по размеру, что иногда к нам приходит новая клиентка, а у нее на спине буквально вторая грудь, — говорит хозяйка салона Наталья. — Все из-за неправильной посадки бюстгальтера». Другие неожиданности лаконично изображены на рисунке, который установлен в рамочке на журнальном столике. Рисунок представляет собой схематичное изображение того, какой бывает бюст на самом деле, а не на глянцевых фото. Судя по инфографике, обнаружить две одинаковые груди в реальности бывает непросто даже на одном туловище. И это — нормально.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Самая сложная клиентка — та, что считает, что у нее «стандартный размер». Стандартными бывают только манекены в магазине! — говорит Жанна. — Большинство женщин совершенно не знают своего истинного размера. В масс-маркете в размерной линейке всего 16 чашек. А у нас — более 228. Мы практически миллиметруем их».



«Я пришла в салон как клиентка, — говори Жанна. — Когда после первого локдауна магазины начали открываться, я решила, что мне срочно нужно новое белье. После подбора вышла окрыленная и меня как молния ударила — я тоже хочу быть брафиттером! Выучилась онлайн за 1,5 месяца — мне хотелось как можно скорее начать работать. Информации было очень много: это и анатомия, и физиология, и варианты посадки и формы чашечек, особенности кроя и материалов в разных брендах белья».

При этом главное ноу-хау брафиттинга — это, конечно, разнообразие размеров. Если в ассортименте магазина только чашки в размере от А до D, даже самый крутой брафиттер вряд ли сможет вам что-то подобрать. Поэтому бренды и поставщиков в этой индустрии оберегают, как зеницу ока, и лишний раз стараются не светить. У самого большого бюстгальтера в салоне длина одного только пояса — 110 сантиметров, а чашка, кажется, пришлась бы впору ракете «Сармат». Если надеть такое на голову, уши точно будут в тепле. С трудом подавляю соблазн проверить эту гипотезу немедленно, место все-таки приличное. Правда, с люстры свисают красные кружевные трусы. Но исключительно для пользы дела. «Одни клиентки говорят, что это привлекает деньги, другие — что мужчину, — поясняет брафиттер. — В общем-то, это энергии одного порядка».



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При этом мужчину с деньгами тащить с собой на брафиттинг необязательно. Моя собеседница уверяет, что цена на хорошо подобранный «правильный» бюстгальтер может начинаться от 3,5 тысяч — примерно столько же просят за приличные базовые модели в ближайшем торговом центре. Что-то французское и кружевное, конечно, может стоить до 20 тысяч, но сексуальность в данном случае — не самоцель.

В среднем придется расстаться с 5–6 тысячами рублей за один бюстодержатель. А в обиходе их должно быть минимум три: один носишь, второй — в стирке, третий — отдыхает. Стирать — в деликатном режиме без кондиционера с третьего на четвертый день носки. Самая ценная часть любого бюстгальтера — это пояс. Как только латекс в нем разрушится и пояс растянется, использовать лифчик по назначению больше нельзя. Это происходит примерно через 1–3 года с начала носки — зависит от интенсивности процесса и сопротивления материала. На протяжении жизни размер может меняться 3–4 раза. Зато бра в хорошей форме поддержит и осанку, и самооценку.

«У нас на страничке в Instagram есть видео, как девушка размера плюс-сайз в бюстгальтере без лямок делает сальто — и ничего не вылетает», — как бы невзначай говорит Жанна.

Главный секрет брафиттинга она мне не раскрывает, видимо, чтобы не расстраивать. Дело в том, что моя новообретенная грудь размера Е — не то чтобы настоящая «пятерка». В дивном и многообразном мире бюстгальтеров существует понятие «сестринских размеров». Это когда размер пояса разный, а чашка — одинаковая. Например, 80B и 75°С, валяющиеся в любом магазине одежды за углом — сестринские размеры для 65Е, который так польстил моему самолюбию. Разница только в том, что у первых двух пояс будет болтаться, а края чашки вопьются в грудь, вместо того, чтобы прилегать к ребрам.

Вообще же передовой взгляд на обсуждаемую тему таков: удобное женское белье должно быть без косточек, без швов и помещаться в кулачок. Но работает это только для относительно небольших объемов. Внушительную грудь в таком далеко не унесешь — к земле будет тянуть так, что хоть за плечи забрасывай.

Консультация по подбору бюстгальтера для клиенток, которые по итогу подбора ничего решили не покупать, в Петербурге обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. В этом случае брафиттер даст подробные рекомендации по размерам, моделям и маркам белья, которое можно потом искать самостоятельно где-то в других местах. Как и в любом женском сообществе, встречаются дамы, которые считают себя умнее всех.

«Одна клиентка спустя некоторое время после покупки приехала и сказала, что подобранный нами бюстгальтер ей жмет, — говорит Наталья. — И привезла его в пакетике. Мы можем принять обратно бра, если проблема действительно есть. Я спросила: «А сейчас на вас какой бюстгальтер?» Оказалось, что она просто нашла и купила точно такой же в интернет-магазине чуть дешевле. Так с нами, конечно, нельзя».

При этом для брафиттера не существует такого понятия, как «противная клиентка».

— А старухе Шапокляк смогли бы лифчик подобрать?

— Конечно! — смеется Жанна. — Это было бы что-то дерзкое. Возможно, черное, но с какими-нибудь стрепами, например.

Что такое стрепы — погуглите сами, кто я такая, чтобы лишать вас этого удовольствия.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Цена вопроса

Рынок брафиттинга зародился в России лет семь назад. Первой девушкой, которая начала про это говорить, была москвичка Алина Гизатуллина. Она владела люксовым салоном бельевого стайлинга и позже основала более бюджетную сеть «Бюстократия». Потом появился магазин для женщин с большой грудью «Брашоп». Примерно в этом же время на рынок зашли первые дистрибьюторы английского бренда Panache. Они же основали магазины Bustclub и Crazy Beach. Последним, кстати, владеет и руководит Андрей Коцюкевич, один из немногих мужчин в профессии. Следующий виток развития отрасли — небольшие отдельные шоурумы.

По оценке Татьяны Соколовой, сеть ее салонов Ideal Forms — самая крупная в стране. Она насчитывает около 20 точек по России. Среди них такие города, как Чебоксары, Златоуст, Белгород, Томск, Иркутск, Уфа, Архангельск, Краснодар, Сочи, в то время другие крупные салоны базируются преимущественно в Москве и Петербурге.

Основной доход салоны получают от продажи белья, если покупательница что-то приобретает, услуга брафиттера идет в комплекте. Однако в плане ассортимента владельцам особо не разгуляться. Профессиональных брендов, которые шьют белье для брафиттинга очень немного и всех их специалисты знают. Лидерами бельевого рынка считаются европейские бренды, британские бренды и французский люкс. Качество белья, которое производят в России, на низком уровне. Поэтому и цена у бюстгальтеров в салонах соответствующая.

Заработать на брафиттинге можно, показывает опыт Татьяны и ее коллег. Однако, по ее оценке, 80% людей, приобретающих франшизу — мечтатели. Когда их ожидания разбиваются о трудности первого года работы, когда набирать клиентов приходится с нуля, они расстроенные покидают рынок. «Иногда цифры, которые озвучивают на выставках, прямо смешные. Люди работают за 200 тысяч в месяц. У нас в салонах маржа в зависимости от аренды, региона, ассортимента от 38% до 52%. Если 200 тысяч делаешь, то (при маржинальности в 50%. — Прим. ред.) 100 себе можешь забрать, а если 30% — это уже не очень интересно», — говорит Соколова.

Однако в Петербурге салон может зарабатывать от 1 млн рублей в месяц по итогам первого года. Такому формату как шоурумы вырасти очень помогла пандемия. Пока торговые центры стояли закрытыми, отдельные магазины активно принимали клиентов и работали на доставку. Сейчас, по оценке Татьяны, для открытия салона в городе можно говорить начальных инвестициях на сумму от 2 до 8 млн рублей и о сроке окупаемости от 8 месяцев до года.

Но это все, конечно, история не про деньги. Татьяна говорит: «У нас женщины в основном очень стеснительные. Представьте, они приходят в магазин, а им говорят: «На ваш размер у нас только вот те страшные бабушкины бюстгальтеры в углу».

Когда они раздеваются, 150 раз оправдываются за свои грудь, плечи, фигуру. Когда такую женщину переодеваешь и она понимает, что она никакая не ущербная, на нее есть вагон всякой красоты, — Я называю этот эффект: «Привет, шальная императрица». — Сразу расправляются плечи, начинают гореть глаза. И вот она уже скачет голышом по всему салону, просит нести больше, чтобы больше мерить».

Евгения Горбунова, Венера Галеева, «Фонтанка.ру».

