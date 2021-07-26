Фото: Леонид Лобанов Поделиться Поделиться







Во всем, что «Фонтанка» сейчас вам расскажет, есть не познанная никем высшая несправедливость. Ну не может так быть, чтобы родившийся в 1935 году, переживший ребенком войну, окончивший в 1953-м Рижское нахимовское, а в 1973-м в Ленинграде — Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола, с честью прослуживший десятилетия, доросший до звания адмирала СССР и должности начальника оперативного управления штаба Северного флота, вдруг зверски убил жену, с которой прожил более 60 лет, и сына. Журналисты нашего издания нашли даже его старые стихи: «Детство помнится слабо, далеки те деньки... Вскоре после Победы мы пошли в "моряки"».



Но это же так.

Трагедия всплыла на поверхность к вечеру 24 июля, когда из Мурманска в полицию позвонила обеспокоенная 63-летняя дочь адмирала. Она просила, чтобы кто-нибудь из сотрудников приехал и вскрыл дверь в ее квартиру на улице Бутлерова, 8, где проживают ее мать и брат. Повод был нехороший — соседи пожаловались ей на сильный неприятный запах. Ближе к полуночи полицейские смогли выпилить замки из крайне надёжной стальной двери. Несколько шагов внутрь — и туда уже неслась следственная группа.

В небольшой трехкомнатной квартире на шестом этаже ничто не напоминало разгром после налета или последствий кражи. Но в одной из комнат на диване лежали два изуродованных трупа.

Убивали их сначала в прямом смысле сковородой, что валялась рядом. На лица и головы лучше было не смотреть. Горла несчастных — глубоко перерезаны, но и этого «мало». Вскрыты животы… Опознали, конечно: 84-летняя супруга Лобанова и их 56-летний сын. Опыт сыска, да и простой здравый смысл диктует, что никакие профессиональные преступники так себя не ведут. Это либо маньячина, либо что-то страшно личное.



Осмотр подтвердил — из квартиры ничего не пропало, хотя были и ценности, и 600 тысяч наличными. Никто нигде не рылся, следы пьянки, бутылки отсутствовали, входная дверь закрыта на полные обороты, а из трех связок ключей осталось лишь две. Если старшая дочь живет в Мурманске, то прописан еще и хозяин. Анализировать пришлось не долго, и дело не в семейном архиве флотских фотографий, лицах в рамках на стенах квартиры.



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86-летнего Леонида Николаевича Лобанова сбила электричка за пару недель до этого ужаса. Его тело нашли еще днем 16 июля около железнодорожной станции Ручьи. «Фонтанка» сообщала об этом. Только установили личность не сразу — в его карманах не было документов, только нож. А пешком от его дома до поезда идти километра три.

Понятно, что ничего не понятно, хотя всем всё ясно.

Жена Лобанова, повторимся, прошла с ним более 60 лет, из которых половина была не сахар. Сыну же, Максиму, они дали, можно сказать, петербургское образование. Он окончил музыкальный колледж Мусоргского по классу фортепьяно. После был артистом камерного ансамбля, концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева, преподавателем, наконец. Авторы статьи смогли немного узнать о жизни семьи Лобановых у их соседей. Многие в растерянности широко открывали глаза и пожимали плечами. Они тоже ничего не понимают. Лишь один наш собеседник обратил внимание, что мама и сын часто гуляли по микрорайону, держа друг друга под ручку. Мол, необычно. Но женщина же в преклонном возрасте.



Со стороны Следственного комитета нам добавили: «…сын был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра…». Еще при осмотре места происшествия сотрудники не могли не обратить внимание на то, о чем они и между собой сегодня стараются не рассуждать.

Дело в том, что тела на диване лежали в нижнем белье. Убивали их там же, на что указывают и следы капель крови на обоях. Так всплыло отвратительное слово — инцест. Но 16 июля в городе была жара, а женщине за 80 лет. Догадки здесь точно дело неблагодарное.

25 июля Лобанов обязательно был бы при параде на Дне ВМФ. А строчки его стихов — «Во все стороны света нас судьба развела, пусть о юности нашей память будет светла!» отлично легли бы в атмосферу праздника. Тем более что мы нашли и тех, кто лично знал его по флоту.

Вот и решили закончить цитатой капитана второго ранга в отставке Алексея К.: «Лобанов — это старая школа. Вы бы знали, как он переживал за развал флота в 90-х. Чистый подводник, с матерком, резкий, как, впрочем, все на Севере. Я его встретил 25 лет назад, когда после училища сразу попросился на боевое дежурство. Тогда атомная лодка уходила под Кубу, в Саргассово море. До сих пор помню его хриплый голос. Он был похож на старого простуженного пса».



Евгений Вышенков, Олеся Михайлова,

«Фонтанка.ру»

