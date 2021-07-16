Поезд сбил мужчину на северо-востоке Петербурга. Труп наблюдали из электричек

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как и на пути какого поезда оказался мужчина, тело которого нашли в Красногвардейском районе Петербурга. Проезжающим Пискарёвку из окна пока лучше не выглядывать.
О случившемся «Фонтанке» 16 июля рассказал пассажир вечерней электрички. Неприглядную картину он увидел примерно в половине десятого вечера, когда ехал в районе станции «Ручьи».
«Под Пискарёвским мостом лежит труп мужчины», — говорит он, добавляя, что тело с характерными для наезда поезда травмами не было накрыто.
В УТ МВД по Северо-Западу подтвердили, что у железнодорожных путей найден погибший, сообщение об этом поступило в 15:15. В настоящее время, как сообщают в ведомстве, на месте продолжают работать сотрудники транспортной полиции и Следственного комитета. На вид мужчине около 60–80 лет, обстоятельства его смерти устанавливаются. По предварительной информации, он попал под поезд, переходя пути вне оборудованного перехода.