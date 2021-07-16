Поезд сбил мужчину на северо-востоке Петербурга. Труп наблюдали из электричек

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как и на пути какого поезда оказался мужчина, тело которого нашли в Красногвардейском районе Петербурга. Проезжающим Пискарёвку из окна пока лучше не выглядывать.



О случившемся «Фонтанке» 16 июля рассказал пассажир вечерней электрички. Неприглядную картину он увидел примерно в половине десятого вечера, когда ехал в районе станции «Ручьи».



«Под Пискарёвским мостом лежит труп мужчины», — говорит он, добавляя, что тело с характерными для наезда поезда травмами не было накрыто.

