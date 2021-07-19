В 44 километрах от Петербурга располагается заброшенный коттеджный посёлок “Новый Петербург” - в Агалатовском поселении Всеволожского района. По факту, это обширная поляна в сосновом лесу и несколько разбросанных домов. Один из них полуразрушен. На картах со спутника ещё целый.



Сюда мы заявились после звонка нам какого-то мигранта. Похоже, он сам растаскивал оставшееся добро и не смог сдержать в себе то, что увидел.

Казематы

На месте видим то, что было высоким забором из профлиста. Сохранился лишь верх, остальное досталось мародёрам. В доме – проём, куда может въехать небольшой микроавтобус. Похоже на гараж, но вниз, под опасным углом, уходит массивная плита тонны в две. Как мы выяснили, она поднималась и опускалась с помощью мощной гидравлики - когда дом обесточили, механизм отказал.



Крутой спуск упирается в массивные железные ворота из одной поворотной створки весом с полтонны. В ней квадратное окно метр на метр и щеколда. На воротах рисунки, о них чуть позже. Въезд венчает надпись Copenhagen. Две железные аппарели для съезда, под ногами холодная вода по щиколотку.



Попадаем в просторное помещение, похоже на подземную парковку. Высота потолка чуть более двух метров. Видны коммуникации, трубы, провода идут поверху. Стальной столб-опора, а за ним вход в помещение поменьше, размером с однушку. Впереди стальной остов. Похоже, здесь были рукомойники. Поворачиваем направо - два проёма, за ними коридор, а в нём три входа в натуральные камеры. В каждой железные двухъярусные кровати, чаще называемые "шконками", умывальник, унитаз.



В коридоре - то ли прямоугольная яма, то ли спуск на ещё один уровень. Сейчас там стоит вода, глубина как минимум метра полтора - до дна не достать. Акваланга с собой у нас не было.

Коридор заканчивается решёткой и дверным проёмом. За ним помещение, это пункт охраны - бетонная стенка по пояс, стоящая буквой “П”. Внутри шлейф оборванных проводов в воде и розетки. Наблюдение, конечно, запоздалое, но хорошо, что не под напряжением. Идём дальше и видим загончик метр на метр, одна стенка зарешёчена. Похоже на место приёмки несчастных. Тут же другой коридор-выход на “парковку”. Стены в нём бордового цвета.



Если это тюрьма, то собачья будка снаружи тоже могла быть частью антуража. Допустим, завозят человека в закрытой машине, а он слышит лай. Крематорий

Как выяснил 47news у редких соседей, год назад в доме работал Следственный комитет. От них осталась только лента. Каким образом силовики узнали о подземной тюрьме, неясно, но тогда были сделаны фотографии казематов в исходном состоянии. Стальные двери на месте, на них номера и закрытые на щеколду “кормушки”. В камерах глазки видеонаблюдения. Вход в помещение дежурного ещё зарешёчен, при входе в коридор с камерами клетка для одного человека. Место, где находился надзиратель (бетонный бортик буквой “П”), закрыто решёткой до потолка. Тогда же выяснилось, что замки в дверях - точная копия замков в “Крестах”.



На фотографиях видно и то, как выглядел дом до упадка. (Пару фото мы нашли на сайтах недвижимости. У 47news есть и оперативная съёмка).

Забор ещё на месте. Метра три с половиной высотой и сделан так, что территория участка полностью скрыта. Отметим, что поверху металлические листы забора установлены под углом внутрь. Так сложнее из-за него выбраться. Большие ворота, калитка и закрытый глазок. Территория ухожена, площадка забетонирована, скорее всего, это и есть перекрытие бункера, но дальше уже газон. На окнах решётки. Въезд в подземную тюрьму закрыт белыми типичными гаражными воротами. На крыше установлены солнечные батареи.



За домом стояла баня. Тут все как положено – парилка, предбанник. В нём некое подобие камина. Внимание тогда привлекли большие пакеты с углём. Один и сейчас там. Но баню, как известно, углём не топят. Нашёлся замаскированный люк размером примерно метр на метр. Мы знаем, что когда сотрудники СК его открыли, то обнаружили широкий колодец из нескольких бетонных колец, глубиной метра три-четыре. Там же была ручная лебёдка, внизу стояла вода. Когда откачали и спустились, то нашли печь, по размерам подходящую под человеческое тело. Труба от неё шла через тот самый "камин". Наши собеседники в органах уверенно нам не подтвердили, но, говорят, у них есть результаты экспертизы о неких биологических останках, найденных в печи. Хотя, "биология" может остаться от чего угодно, хоть от грызунов.



Сегодня на этом месте трёхметровая ямища, при осмотре места происшествия копали явно экскаватором, а баня явно сдвинута тросом на пару метров.



Вокруг сейчас разруха, всё перерыто и бурьян. Дом был трёхкомнатным с большим чердаком. Ближайший дом метрах в двухстах, туда иногда приезжает хозяйка. Ещё три чуть подальше. Вот, собственно, и все соседи.



С постройки как будто содрали кожу, причём изнутри. Снаружи видны обнажившиеся метра на полтора стены бункера. Рядом то ли колодец с водой, то ли затопленная коммуникация с тюрьмой. На заднем дворе подальше куча покрышек.



Цена Примерные размеры бункера – 15 на 15 метров, то есть более 200 квадратов. Бетонный короб тоже откапывали, видны его углы и периметр. Высота внутри тюрьмы, напомним, чуть более 2 метров. Толщина стен приблизительно метр. Вода, электричество, канализация подведены. Мы попросили профессиональных строителей оценить во сколько обошлось бы возведение такого сооружения.

В стоимость вошли рытьё котлована и понятно, что не лопатой. Устройство щебёночного основания и монолитного железобетонного фундамента в опалубке. Если помещение для эксплуатации, то подразумевается его морозостойкость и водонепроницаемость (та вода, что под ногами сегодня, видимо, натекла через вход, поскольку подтёков сверху не видно). Монолитные стены, арматура, перекрытие, обратная засыпка. Коммуникации и строительство внутренних помещений. Это очень широкими мазками, а между ними десятки видов работ. В итоге, оценки строителей разошлись от 20 млн рублей до 40 млн. Это не удивительно, поскольку при визуальном осмотре очень много вводных остаются неизвестными. По времени, при достаточном обеспечении техникой, строительство займёт 3-4 месяца.



Неподалёку от участка трансформаторная подстанция. Судя по гулу работающая. Её стоимость специалисты оценили в 1,5 - 2 млн рублей в зависимости от начинки. Стоимость подключения рассчитать сложнее, слишком много факторов, а главное расстояние до основных сетей. Учитывая, что подстанция в глуши, скорее всего, обошлось минимум в несколько сотен тысяч рублей. Так что, солнечные батареи на крыше – это страховка.



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Еще 47news узнал: на старте продаж наделы по 10 - 14 соток продавались по цене от 1,5 до 2,2 млн рублей. Плюсуем: стройка – от 20 до 40 млн, подстанция – 1,5 млн плюс подключение; участок – 1,5 млн: сам дом, баня, колодец-крематорий, бетонирование и облагораживание плиткой участка; наконец, мощнейший замаскированный бетонный съезд, поднимающийся на гидравлике, решетки-камеры-замки внутри… Вот тебе по тем ценам и выходит около полумиллиона долларов. Причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы.

Планы

"Загородный комплекс размещён на поляне в хвойном лесу в окружении вековых сосен и елей. Рядом с посёлком протекает ручей и река Муратовка, поблизости имеются несколько пригодных для купания лесных озёр, а в трёх километрах находится Лемболовское озеро", - говорится в старых объявлениях о продаже участков. Покупателям обещали магазины, игровые, спортивные площадки, фитнес-центр. “Круглосуточная служба охраны и эксплуатации, система видеонаблюдения по периметру поселка, окруженного единым забором, КПП с охраной”, – читалось в рекламе. По факту ничего это не было создано.



Участок в 20 гектаров в начале 2010-х застройщик “Строй-Инвест” планировал нарезать на 140 наделов от 10 до 14 соток. Намечалось подвести электричество, канализацию и центральное отопление. Вода из скважин. Напомним, участки стоили от 1,5 до 2,2 млн рублей. За готовые дома площадью от 155 до 230 квадратов застройщик просил от 5,8 до 8 млн рублей.

Жизнь в "Новом Петербурге", по данным профильных порталов о загородной недвижимости, остановилась в 2012 году. На фото в объявлениях попал и тот самый дом, еще с целым забором и воротами. Дата объявления 1 января 2011.