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10.11.2020 00:44
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Пенсионеры нашли в мусоре фигурки и комиксы Star Wars и продали их за миллионы

Сосед оставил пожилой паре британцев своё имущество и коллекцию, которую собирал годами. Игрушки серии Star Wars должны были оказаться на помойке, но принесли миллионы.

Историю клада, найденного в мусорных мешках, рассказывает BBC. Питер Симпсон из английского города Стоурбридж завещал соседям дом и всё его содержимое. Набор старых игрушек и комиксов серии Star Wars не привлёк их внимание и долгое время пролежал в гараже вместе с другим хламом.

Супруги собирались было выбросить ненужное, но их сын решил попытать удачу и пригласил оценщика Криса Астона. Интуиция не подвела: игрушки оказались настоящими артефактами, которые продали на аукционе более чем за 250 тысяч фунтов стерлингов (25 млн рублей).

Самым дорогим лотом стала фигурка Джавы — закутанного в плащ существа с планеты Татуин. Она ушла с молотка за 22 тысячи фунтов стерлингов (2,2 млн рублей). Эксперты полагают, что таких статуэток всего восемь в мире.

«Лучшие торги за 15 лет», - заключил Крис Астон. Всё имущество покойного соседа потянуло в общей сложности на 410 тысяч фунтов стерлингов (более 41 млн рублей).

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