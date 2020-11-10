Пенсионеры нашли в мусоре фигурки и комиксы Star Wars и продали их за миллионы
Сосед оставил пожилой паре британцев своё имущество и коллекцию, которую собирал годами. Игрушки серии Star Wars должны были оказаться на помойке, но принесли миллионы.
Историю клада, найденного в мусорных мешках, рассказывает BBC. Питер Симпсон из английского города Стоурбридж завещал соседям дом и всё его содержимое. Набор старых игрушек и комиксов серии Star Wars не привлёк их внимание и долгое время пролежал в гараже вместе с другим хламом.
Супруги собирались было выбросить ненужное, но их сын решил попытать удачу и пригласил оценщика Криса Астона. Интуиция не подвела: игрушки оказались настоящими артефактами, которые продали на аукционе более чем за 250 тысяч фунтов стерлингов (25 млн рублей).
In other news: my hometown makes headlines for maybe the first time EVER: Star Wars toys dumped in Stourbridge garage fetch £250k - BBC News https://t.co/nuwVm2kc7X— Andrew Wille (@andrewwille) November 6, 2020
Самым дорогим лотом стала фигурка Джавы — закутанного в плащ существа с планеты Татуин. Она ушла с молотка за 22 тысячи фунтов стерлингов (2,2 млн рублей). Эксперты полагают, что таких статуэток всего восемь в мире.
«Лучшие торги за 15 лет», - заключил Крис Астон. Всё имущество покойного соседа потянуло в общей сложности на 410 тысяч фунтов стерлингов (более 41 млн рублей).