Сосед оставил пожилой паре британцев своё имущество и коллекцию, которую собирал годами. Игрушки серии Star Wars должны были оказаться на помойке, но принесли миллионы.



Историю клада, найденного в мусорных мешках, рассказывает BBC. Питер Симпсон из английского города Стоурбридж завещал соседям дом и всё его содержимое. Набор старых игрушек и комиксов серии Star Wars не привлёк их внимание и долгое время пролежал в гараже вместе с другим хламом.



Супруги собирались было выбросить ненужное, но их сын решил попытать удачу и пригласил оценщика Криса Астона. Интуиция не подвела: игрушки оказались настоящими артефактами, которые продали на аукционе более чем за 250 тысяч фунтов стерлингов (25 млн рублей).