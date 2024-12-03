В чем встречать 2025-й: эти цвета и образы точно привлекут удачу в год Змеи

Новогодняя ночь поистине важна, именно в этот момент мы можем привлечь символ года на свою сторону Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU







Что самое важное в праздновании Нового года? Конечно, правильно принарядиться: считается, что привлечь удачу в новом году помогает грамотно подобранный праздничный образ. Особенно если вы хотите, чтобы Зеленая Деревянная Змея принесла вам гармонию, процветание и удачу. В волшебную ночь главное — выглядеть естественно, придерживаться сдержанной роскоши и элегантности. И мы знаем, как это сделать. Подготовили для вас несколько советов, в чем встречать Новый год, чтобы понравиться мудрой покровительнице 2025 года.

Какой цвет выбрать на новый, 2025 год

Основным цветом наступающего года станет зеленый — в честь окраса Змеи, которая будет представлять 2025-й. Следовательно, в одежду стоит добавить именно зеленый, причем можно выбрать разные оттенки — от нежного салатового до глубокого изумрудного.

Можете выбрать разные оттенки зеленого, но чем больше в наряде «змеиного», тем лучше Источник: Taylor Gray / Unsplash.com







Кроме того, величественная Змея выступает за естественность и природные цвета, поэтому обратите внимание на оттенки коричневого, винного, мятного, голубого и хаки. Если же вы любите яркие краски, тогда смело добавляйте золотой, серебристый и медный. Змеи встречаются в разном окрасе, а в сказках считаются хранительницами драгоценностей — поэтому блестящие оттенки будут в самый раз.

В золотистом наряде вы будете блистать во всех смыслах Источник: Kateryna Hliznitsova / Unsplash.com







Не забывайте про черный и белый — это универсальные цвета для любого праздника, но в этот раз лучше не выбирать их в качестве основных. Ведь Змея любит роскошь, да и Новый год предполагает что-то необычное и волшебное.

Какие фасоны подобрать для встречи нового, 2025 года

Как мы знаем, змее свойственно регулярно сбрасывать верхний слой своей кожи, что символизирует обновление, поэтому и вам для встречи нового года потребуется новая одежда. Если вы ждете перемен в наступающем году, обновленный наряд станет отличной отправной точкой.

Змея — плавное и гармоничное животное, поэтому лучшим решением в новогоднюю ночь станет классическое вечернее платье. Да-да, а еще выбирайте наряды с пайетками, блестками и стразами, похожими на чешую. Кстати, присмотритесь еще к одной классике жанра — маленькое черное платье. Только оно должно быть «с изюминкой», ведь Змея любит всё необычное.

Если вы хотите надеть на Новый год что-нибудь черное, отдайте предпочтение образу с пайетками Источник: Taylor Heery / Unsplash.com







Кроме подходящих цветов и фасонов, следует учитывать и материалы. Змея не переносит дешевой синтетики. Поэтому для новогоднего наряда идеально подойдет одежда из натуральных тканей высокого качества с содержанием хлопка, шелка или шерсти. Атласные и шифоновые ткани, создавая струящийся силуэт, могут притянуть положительную энергию природы.

Змеиные принты и фактуры — приветствуются, а вот изделия, созданные из змеиной кожи, конечно, надевать не советуем.

Какие аксессуары выбрать на новый, 2025 год

При встрече 2025 года рекомендуем блеснуть яркими украшениями. Они должны быть из благородного металла, с драгоценными или полудрагоценными камнями. Точно принесет удачу жемчуг и соответствующий ему перламутровый блеск в маникюре и макияже.

Жемчуг всегда является символом красоты и изысканности Источник: Tiffany Anthony / Unsplash.com







В качестве стильного аксессуара подойдет пояс, браслет или сумочка под змеиную кожу (но не из нее).

Маленькая женская сумочка под змеиную кожу удачно подчеркнет ваш праздничный образ Источник: Irene Kredenets / Unsplash.com







Кроме того, можно надеть украшения из натуральных материалов: деревянные серьги или браслеты, а также аксессуары с зелеными камнями. В наступающем году Змеи обратите внимание на золотистые или медные тона: они дополнят образ и подчеркнут его изысканность.

Чего точно не стоит добавлять в новогодний образ

Если вы не хотите накликать на себя недовольство Змеи (а вы знаете, что она ядовита), неоновые и кислотные оттенки в образе использовать не стоит: они не по душе символу наступающего года. Также под «запретом» окажутся красный и оранжевый, которые любил покровитель 2024 года Дракон — для Змеи они тревожные и недобрые: эти цвета в животном мире ассоциируются с опасностью.

Повторим, что не стоит надевать изделия из змеиной кожи — это неуважение к покровительнице 2025-го. И забудьте о дешевой бижутерии — Змея такой встречи точно не оценит.