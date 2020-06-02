Радимов: Кокорин за свой проступок уже отсидел

Экс-полузащитник ФК "Зенит" и сборной РФ, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов 2 июня высказал своё мнение по вопросу возвращения нападающего Александра Кокорина в основную команду «Зенита», который сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Я могу ответить со своей точки зрения. Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно есть ли у него самого желание. В прессе пишут разное. Может он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновенмя — почему и нет», — цитирует Радимова пресс-служба «Зенита».