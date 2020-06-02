Радимов: Кокорин за свой проступок уже отсидел

Экс-полузащитник ФК "Зенит" и сборной РФ, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов 2 июня высказал своё мнение по вопросу возвращения нападающего Александра Кокорина в основную команду «Зенита», который сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды. Его слова приводит официальный сайт клуба.
«Я могу ответить со своей точки зрения. Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно есть ли у него самого желание. В прессе пишут разное. Может он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновенмя — почему и нет», — цитирует Радимова пресс-служба «Зенита».
Напомним, что Александр Кокорин находится в аренде в ФК «Сочи» до окончания сезона-2019/20. После возвращения из тюрьмы Кокорин провел четыре матча в чемпионате РПЛ за южный клуб, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
Ранее Кокорин заявил о том, что хотел бы перейти в итальянский клуб «Рома», если не сумеет договориться о новом контракте с «Зенитом».