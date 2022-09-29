Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель по «Фонтанке»

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Что такое мобилизация
Указ президента Владимира Путина (полный текст)
Пятнадцать ответов о мобилизации — выжимка из федерального закона
Когда вводится военное положение и как оно меняет жизнь граждан
Шойгу объяснил, для чего проводят частичную мобилизацию
В России из мобилизованных формируют отряды теробороны. Что это такое и зачем они нужны
Кого призывают
Шойгу сказал, сколько человек подпадут под частичную мобилизацию
Кого призовут, а кого — нет (версия Минобороны)
«Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут». Военком Петербурга рассказал, кого призовут
Кого на самом деле призывают — разбор закона и практики
Подлежат ли мобилизации студенты и предусмотрена ли медкомиссия? Военный комиссар отвечает на вопросы читателей «Фонтанки»
Право на отсрочку
Как получить отсрочку от частичной мобилизации? Публикуем инструкцию
Кто имеет право на отсрочку — выжимка из федерального закона
Как работает составленный Минцифры список специальностей, освобождающих от мобилизации
Какие слова в военном билете исключают мобилизацию
Какие болезни дают право на отсрочку от мобилизации и кто признается годным к службе
Студенты техникумов и вузов не подлежат мобилизации — Путин подписал отдельный указ
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя детьми
Работа и бронь на предприятии
Кому чиновники и работодатели Петербурга обещают бронь от призыва
Не только айтишники. Кому работодатели предлагают бронь от мобилизации в России и Петербурге
На каких предприятиях сотрудникам положена бронь от мобилизации
Где в Петербурге можно устроиться на завод
Правительство утвердило сохранение рабочих мест для мобилизованных
В Госдуму внесли поправки для сохранения рабочих мест за мобилизованными
Статус мобилизованного, льготы, выплаты
Горячие линии
Для вопросов граждан о частичной мобилизации создана телефонная линия с номером 112. Также информацию можно получить на правительственном сайте «Объясняем.рф».
Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных:
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Уклонение от мобилизации
Что будет за неявку в военкомат по частичной мобилизации? Отвечает юрист
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Живу не по прописке и даже «военника» нет. Что мне за это будет, пока остальных мобилизуют?
Розыск первых уклонистов от мобилизации начали в Новосибирской области