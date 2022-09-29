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    Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель по «Фонтанке»

    Мобилизация

    Боевые действия на Украине

    Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель по «Фонтанке»

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    За неделю, прошедшую с начала частичной мобилизации в России, «Фонтанка» написала огромное количество информирующих и объясняющих текстов. В стремительном новостном потоке вы могли проглядеть что-то действительно важное для вас. Мы сформировали путеводитель, благодаря которому вы сможете ознакомиться, перечитать и не потерять имеющие значение сведения. Наш «справочник» будет постоянно пополняться, так что есть смысл сохранить его в закладках.

    Оперативные новости, психологическая разрядка, живое общение — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    1

    Что такое мобилизация

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»

    Указ президента Владимира Путина (полный текст)

    Пятнадцать ответов о мобилизации — выжимка из федерального закона

    Как должна выглядеть повестка при мобилизации

    Когда вводится военное положение и как оно меняет жизнь граждан

    Шойгу объяснил, для чего проводят частичную мобилизацию

    В России из мобилизованных формируют отряды теробороны. Что это такое и зачем они нужны

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
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    4

    Список болезней, где взять справку, аптечка

    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС

    Список болезней, дающих право на отсрочку от мобилизации

    Где получить и кому показать справку о болезни, если в военкоматах нет медкомиссии

    В соцсетях распространяется «аптечка мобилизованного». Почему у врачей к ней вопросы

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Статус мобилизованного, льготы, выплаты

    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС

    Сколько будут получать за службу мобилизованные россияне? Спойлер: на первый взгляд кажется, что не очень много

    До миллиона. Ленобласть установила выплаты при ранении мобилизованных

    Депутаты предложили единовременно платить мобилизованным по триста тысяч и освободить их от кредитных процентов

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Горячие линии

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»

    Для вопросов граждан о частичной мобилизации создана телефонная линия с номером 112. Также информацию можно получить на правительственном сайте «Объясняем.рф».

    Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных:

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    «Чтобы каждый смог получить ответы». Мишустин назначил ответственного за информирование о мобилизации

    В России создали кол-центр для ответов на вопросы о частичной мобилизации

    Подлежат ли мобилизации студенты и предусмотрена ли медкомиссия? Военный комиссар отвечает на вопросы читателей «Фонтанки»

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Уклонение от мобилизации

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»

    Что будет за неявку в военкомат по частичной мобилизации? Отвечает юрист

    Путин подписал закон о сроках для дезертиров и уклонистов — кого он касается?

    Живу не по прописке и даже «военника» нет. Что мне за это будет, пока остальных мобилизуют?

    Розыск первых уклонистов от мобилизации начали в Новосибирской области

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Можно ли выехать из России

    Глава Ростуризма объяснила, кому можно путешествовать. В том числе за границу

    «Право на выезд ограничено»: как пассажиров из Пулково отправляют в военкомат

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Первые отправки мобилизованных

    Видео: как отправляются на сборы по мобилизации в регионах

    Кого мобилизовали первыми. Репортаж от порога военного комиссариата в Петербурге

    Носки, носки, носки и ботинки. Что нужно иметь мобилизованному на фронт

    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Роман Данилкин / 63.RU
    Роман Данилкин / 63.RU
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Владимир Смирнов / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Кирилл Кухмарь / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Юрий Смитюк / ТАСС
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    Сергей Николаев / «Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться

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