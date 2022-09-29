Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель по «Фонтанке»

За неделю, прошедшую с начала частичной мобилизации в России, «Фонтанка» написала огромное количество информирующих и объясняющих текстов. В стремительном новостном потоке вы могли проглядеть что-то действительно важное для вас. Мы сформировали путеводитель, благодаря которому вы сможете ознакомиться, перечитать и не потерять имеющие значение сведения. Наш «справочник» будет постоянно пополняться, так что есть смысл сохранить его в закладках.

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