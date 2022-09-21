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    В России объявлена частичная мобилизация

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    Указ о частичной мобилизации. Полный текст

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    Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

    Глава государства подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

    21 сентября 2022 года 09:20

    В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

    1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

    2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

    3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

    4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом. 

    5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

    а) по возрасту — по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

    б) по состоянию здоровья — в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

    в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

    6. Правительству Российской Федерации:

    а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

    б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

    8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

    9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

    10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Фото: Сергей Рыбежский/«Коммерсантъ»

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