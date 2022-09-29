Мне выдают повестку по ошибке. Что делать?

Фото: Василий Дерюгин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Рассказываем о конкретных ситуациях, с которыми столкнулись петербуржцы в ходе частичной мобилизации, и как решались их вопросы.



Если вам пришла повестка, это еще не значит, что вас непременно мобилизуют. Возможно, документ направили вам ошибочно. В Москве уже начали отзывать повестки, которые разослали на основании недостоверных или неточных учётных данных. По словам мэра столицы Сергея Собянина, разосланные ранее повестки проверяют на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России. А для рассмотрения жалоб граждан в военкоматах Москвы создали «специальные группы».



Власти Забайкалья тоже признали, что при вручении повесток возможны «единичные ошибки». Что делать, если вам вручили такую «ошибочную» повестку, объяснил заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко: надо идти в военный комиссариат, взяв с собой все документы, которые подтверждают, что вы не подходите под параметры мобилизации. В комиссариате проверят и уточнят все данные. По словам Костенко, не мобилизуют тех, кто не служил в армии, многодетных отцов и не подходящих по возрасту.



Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что по мобилизации будут призывать в первую очередь граждан 1-й категории: солдат и сержантов не старше 35 лет, а также офицеров, которым не исполнилось 50 лет. Комиссариаты Петербурга, по словам Качковского, наличие боевого опыта и опыта военной службы «должны учитывать».

Но надо учитывать и то, что военкоматы ориентируются не на заявления для прессы, пусть и официальные, а на действующее законодательство, в котором ничего не говорится о категориях и разрядах. Так, согласно части второй статьи 17 закона «О мобилизации», призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку. А в запасе, согласно статье 52 закона «О воинской обязанности и военной службе», находятся абсолютно все мужчины, а также женщины определенных профессий (например, медики, связисты и картографы). При этом можно получить бронь от мобилизации на работе. Забронировать сотрудников могут не только оборонные предприятия и заводы.



Если вас пытаются мобилизовать, по вашему мнению, ошибочно, общий алгоритм легальных действий следующий: собрать все документы и справки, которые подтверждают вашу уверенность, а если в военкомате на них не отреагируют — обратиться с жалобами в вышестоящий комиссариат и военную прокуратуру.

При этом впадать в панику, как только повестка оказалась у вас в руках, не надо. Для некоторых визит в военкомат ограничивается уточнением информации, в учебные части всех подряд не увозят.

Читатели «Фонтанки» рассказали редакции о своем опыте получения «повестки по ошибке».



— Пришла повестка по мобилизации. Я 1978 года рождения, не служил, в военном билете категория резерва 2, — сообщил петербуржец Павел. — На иждивении мать-пенсионер 1946 года рождения. У нее постоянная аритмия, атеросклероз, катаракта, год назад перенесла перелом ноги. Я сходил в военкомат, и меня отправили обратно домой: не служил — не нужен пока.

Петербуржец Николай 1979 года рождения служил в свое время матросом на ракетном крейсере «Москва» и уволился со службы в звании гвардии главного корабельного старшины, ВУС — безопасность станций спутниковой связи. Получил повестку 25 сентября. При этом ему 43 года, работает он старшим диспетчером, и работодатель еще 21 сентября сообщил ему и другим сотрудникам, что оформит на них бронь. Николай ходил в военкомат с полным пакетом документов, который подготовили на работе, и с копией трудовой книжки. В итоге в военкомате сделали отметку и вклеили в военный билет «розовую справочку» о брони.



Еще один 39-летний читатель «Фонтанки» поделился своей историей в деталях. Повестку он получил уже 21 сентября с требованием явиться в военкомат на следующий день «для уточнения документов воинского учёта». При этом повестку вручили не в руки, а опустили в почтовый ящик.



— Когда я пришел в военкомат, мне сообщили, что я должен явиться на военные сборы, — говорит читатель. — Со слов сотрудника военкомата, сборы будут проходить в Ленинградской области две недели и максимум, что мне могут предложить потом — это контракт. Но что-то мне подсказывает, что после «сборов» может быть отправка куда-нибудь. Сейчас, насколько я понял, их интересуют военно-учётные специальности. Моя — водитель. Мне предлагали поехать на сборы на следующий день, 23 сентября. После беседы выторговал (без коррупционной составляющей) выезд на 3 октября. Кто-то получал «путевку» на следующий день. Почти все уходили без радости на лице. Дальше я взял больничный в поликлинике по причине боли в спине (боль не выдуманная, а сопровождает меня достаточно длительное время), сделал МРТ всех отделов позвоночника, подготовил доверенности. Подготовил обращение в электронную приёмную губернатора о правомерности моего призыва на мобилизационные сборы, но по итогу не отправил. Хотел идти к военному прокурору Западного военного округа на Шпалерную, так как у него должен быть доступ к плану мобилизации, но перед этим попросил жену зайти в военкомат, уведомить о моём больничном и неявке на сборы. Сотрудник военкомата спросил у жены, возможно ли, что к сборам я поправлюсь и всё-таки явлюсь. Жена сказала: «Нет». Тогда сотрудник ответил, что я могу не являться, но должен после выздоровления принести в военкомат медицинские справки. Жена попросила дать справку, что я не уклонист, тогда сотрудник военкомата вернул ей мой военный билет (его забрали при явке «для уточнения данных»). Вероятно, у моей истории будет продолжение. Но надеюсь, уже эта информация сможет как-то приободрить читателей.



«Фонтанка» собрала справочник по частичной мобилизации. В этой рубрике — все, что известно на данный момент о ходе кампании, инструкции, советы и контакты горячих линий.





Венера Галеева, «Фонтанка.ру»