«Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут». Военком Петербурга рассказал, кого призовут

Оповещение и сбор жителей Петербурга, подлежащих мобилизации начались 22 сентября. Об этом рассказал военный комиссар города Сергей Качковский в сообщении, распространенном пресс-службой Смольного.

«По мобилизации будут призываться в первую очередь граждане 1-й категории», — заявил Сергей Качковский. Он отметил, что речь идет от солдатах и сержантах не старше 35 лет, а также офицерах, которым не исполнилось еще 50.

В ходе мобилизации, по словам военного комиссара Петербурга, комиссариаты должны учитывать наличие боевого опыта и опыта военной службы. «Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут», — подчеркнул Качковский.

Также мобилизации не подлежат петербуржцы, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, те, кто «забронирован» или не годен по состоянию здоровья. «Призыв, который начнется с 1 октября, и проведение мобилизации — это разные кампании», — рассказал Сергей Качковский. Он подчеркнул, что призывники — срочники «не будут привлекаться для выполнения задач по проведению специальной военной операции».