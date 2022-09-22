«Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут». Военком Петербурга рассказал, кого призовут

Оповещение и сбор жителей Петербурга, подлежащих мобилизации начались 22 сентября. Об этом рассказал военный комиссар города Сергей Качковский в сообщении, распространенном пресс-службой Смольного.
«По мобилизации будут призываться в первую очередь граждане 1-й категории», — заявил Сергей Качковский. Он отметил, что речь идет от солдатах и сержантах не старше 35 лет, а также офицерах, которым не исполнилось еще 50.
В ходе мобилизации, по словам военного комиссара Петербурга, комиссариаты должны учитывать наличие боевого опыта и опыта военной службы. «Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут», — подчеркнул Качковский.
Также мобилизации не подлежат петербуржцы, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, те, кто «забронирован» или не годен по состоянию здоровья.
«Призыв, который начнется с 1 октября, и проведение мобилизации — это разные кампании», — рассказал Сергей Качковский. Он подчеркнул, что призывники — срочники «не будут привлекаться для выполнения задач по проведению специальной военной операции».
Задача призывных комиссий по мобилизации в районах — убедиться в том, что тот, кто подлежит мобилизации, соответствует всем описанным выше критериям. «В конечном итоге все граждане, призванные по мобилизации, не будут сразу отправляться в район проведения спецоперации», — добавил военный комиссар Петербурга. Он напомнил, что сначала люди «будут проходить слаживание» и личную подготовку. Только после этого они начнут участвовать в выполнении реальных задач.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что днем 22 сентября в Петербурге заработали 18 районных комиссий по мобилизации.