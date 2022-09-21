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    Кого призовут, а кому дадут отсрочку: всё о частичной мобилизации в России

    Утром с обращением к нации выступил Владимир Путин

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    Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь (и сколько человек), а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Несмотря на то, что до женщин мобилизация может не добраться (по крайней мере, в этом уверен председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов), поделимся инструкцией о том, что делать, если вы все-таки подлежите призыву.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD заявил: он не верит в то, что Россия применит ядерное оружие.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.

    — Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев, — заявил Клеверли в эфире телеканала CNN.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Полная запись обращения президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о частичной мобилизации. Здесь — текстовая версия обращения.

    Kremlin.ru

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Здесь можно узнать, кто имеет право на отсрочку при частичной мобилизации.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Посмотрите, как будет проходить порядок призыва на службу при частичной мобилизации.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    А вот все полезные материалы, которые пригодятся для полной информации о происходящем:

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Коротко расскажем о том, что произошло к этому часу:

    Также все подробности этого дня можно прочитать в предыдущей онлайн-трансляции.

    Полина Авдошина / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    Владимир ПутинРоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация

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