Кого призовут, а кому дадут отсрочку: всё о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь (и сколько человек), а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
Несмотря на то, что до женщин мобилизация может не добраться (по крайней мере, в этом уверен председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов), поделимся инструкцией о том, что делать, если вы все-таки подлежите призыву.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD заявил: он не верит в то, что Россия применит ядерное оружие.
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.
— Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев, — заявил Клеверли в эфире телеканала CNN.
Полная запись обращения президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о частичной мобилизации. Здесь — текстовая версия обращения.
Kremlin.ru
Здесь можно узнать, кто имеет право на отсрочку при частичной мобилизации.
Посмотрите, как будет проходить порядок призыва на службу при частичной мобилизации.
А вот все полезные материалы, которые пригодятся для полной информации о происходящем:
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- что будет с ипотекой и кредитами мобилизованных;
- будут ли мобилизовать женщин.
Коротко расскажем о том, что произошло к этому часу:
- в России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация. Указ уже подписан президентом, Совет Федерации проинформирован об этом решении;
- за время спецоперации Российская армия потеряла 5937 человек;
- министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что в первую очередь мобилизации подлежат те, кто уже отслужил, имеет необходимую военную специальность и боевой опыт;
- всего мобилизации подлежат 300 тысяч резервистов;
- министр обороны Сергей Шойгу поручил регионам запустить процесс мобилизации;
- уведомление о проведении мобилизации от президента получили Госдума и СовФед;
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран;
- мобилизованные будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, и такой же уровень денежного довольствия;
- всё, что нужно знать о мобилизации, мы собрали в одном видео.
Также все подробности этого дня можно прочитать в предыдущей онлайн-трансляции.