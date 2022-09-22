Могут призвать и на улице: что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки

Минобороны планирует мобилизовать для участия в спецоперации 300 тысяч человек Фото: Александр Ощепков/NGS.RU Поделиться Поделиться





Объявленная 21 сентября Владимиром Путиным частичная мобилизация для Российской Федерации первая. Прежде повестки в военкомат запасникам приходили только для отправки на военные сборы, теперь же их будут призывать для участия в спецоперации. Из-за того, что раньше граждане РФ с подобным не сталкивались, мало кому понятно, что теперь будет происходить. Подогревает напряжение тот факт, что весной Госдума рассматривала возможность изменить порядок вручения повесток — не лично в руки, а почтой (подробнее об этом можно почитать здесь), так что еще с утра 21 сентября начали ходить слухи, что повестки разошлют через «Госуслуги», а позже — что их будут раздавать прямо на улицах. Мы изучили законы и поговорили с юристом, чтобы разобраться, как на самом деле сейчас должен происходить призыв.



Начать стоит с того, что порядок призыва тоже не менялся: он установлен постановлением правительства № 852 от 30 декабря 2006 года (последние изменения в этот документ вносились осенью 2021 года).

— Для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации соответствующим военным комиссариатом (федеральным органом исполнительной власти, имеющим запас) выписываются повестки, которые в мирное время хранятся в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации, — говорится в документе.



Правила вручения повесток тоже не менялись: их по-прежнему должны отдавать лично в руки и под подпись, точно так же, как и срочникам.

— Федеральный закон предусматривает один способ вручения повестки, по юридической силе он выше всего остального, — говорит юрист Евгений Крылов. — Главный критерий: лично в руки и под подпись. При этом где именно будет вручена повестка, значения не имеет: могут дождаться, например, у подъезда.

Так что теоретически закон не запрещает раздавать повестки на улицах — главное, чтобы человек расписался в ее получении. Можно отказаться, но тогда составляется акт об отказе от вручения повестки.



— Отказ от вручения повестки — это либо административное правонарушение, либо уголовное — статья 328 УК РФ, по моему мнению, — говорит Крылов. — Думаю, что будут еще впереди новые разъяснения властей.

Сроков вручения повестки постановление правительства не устанавливает.

Сам факт введения мобилизации никаких обязанностей гражданам, которые повестку не получили, не вменяет: человек не обязан являться в военкомат без повестки или отчитываться перед кем-либо, почему он не в армии.



— Но будет нелишним иметь с собой студенческий, медицинскую справку об отсрочке или иные документы, подтверждающие право на отсрочку, чтобы тебя по ошибке не забрали, — говорит юрист. — Вы не обязаны их иметь при себе, но огородите себя от большого количества лишних действий. Справки о негодности может выдать любой врач — с юридической точки зрения это документ, выданный человеком со специальным образованием. Но если гражданина призывают, то его справку будет смотреть военно-врачебная комиссия, которая и будет принимать решение.

Список граждан, имеющих право на отсрочку при мобилизации Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться



