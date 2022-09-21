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    Вице-губернатор Петербурга: Пока решений о финансировании мобилизации из бюджета города нет

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    Решений о финансировании мобилизационных мероприятий из бюджета города 2022 или 2023 годов пока нет. Так «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников 21 сентября ответил на вопрос «Фонтанки», по закону о бюджете какого года будут проходить расходы.

    «Решений таких пока нет, в 9 утра пришла первая информация», – ответил чиновник.

    Ранее в этот день президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались уже 21 сентября. В Петербурге комиссию по частичной мобилизации возглавил губернатор Александр Беглов. Первое заседание комиссии состоится уже 22 сентября.

    «Фонтанка» писала, что правительство РФ по поручению президента выделит средства на проведение частичной мобилизации.

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