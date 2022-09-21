Правительство выделит деньги на частичную мобилизацию

Кроме того, будут приняты меры «для удовлетворения потребностей» вооружённых сил, воинских формирований и органов. Также правительство в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.



Указ о проведении в России частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, хотят призвать около 300 тысяч человек из запаса. «Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — говорил он.

