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    Указ подписан. Путин объявил частичную мобилизацию: что известно

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    Утро 21 сентября началось у многих россиян с просмотра обращения Владимира Путина. Его показали федеральные каналы. Речи президента с тревогой ждали еще вчера вечером, но зря.

    Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ»
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    Выступление Путина

    Как и предполагали журналисты и телеграм-каналы, глава государства объявил в стране мобилизацию, но частичную. Всё из-за непростой ситуации в Донбассе и действий стран Запада, цель которых — «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну».

    Частичную мобилизацию Владимир Путин назвал решением, «адекватным угрозам, с которыми мы сталкиваемся, — а именно: для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».

    «Речь идёт именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

    Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», — сообщил президент.

    Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, с 21 сентября. Путин подчеркнул, что призванные по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих-контрактников.

    Указ — кого и как мобилизовать

    Указ президента был опубликован сразу же после его выступления. Согласно ему:

    • частичная мобилизация начинается с 21 сентября;
    • россияне, призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих-контрактников;
    • уровень денежного довольствия мобилизованных соответствует оплате контрактников;
    • контракты, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением отдельных случаев;
    • призыв в регионах должны обеспечить главы субъектов Федерации.

    «Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

    Что сказал Сергей Шойгу

    Интервью министра обороны Сергея Шойгу, которое показали сразу же после выступления президента, внесло некоторую ясность.

    По его словам, призовут 300 тысяч резервистов. Это всего около 1 % мобилизационного ресурса, который оценивается в 25 млн человек. «Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн», — заверил Шойгу, пояснив, что работа будет проводиться планово и постепенно.

    При этом речи о призыве студентов не идет. Не касается это и служащих по призыву — их не отправят в зону проведения специальной военной операции.

    «Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — подчеркнул он.

    Цель частичной мобилизации — осуществление контроля над территориями Донецкой и Луганской народных республик, а также частей Запорожской и Херсонской областей.

    Что еще известно

    Ограниченно годных к военной службе, то есть имеющих категорию В, призывать по частичной мобилизации не будут, сказал секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов. Не заберут и граждан с приписным свидетельством, подчеркнул член СПЧ Кирилл Кабанов.

    Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, с сегодняшнего дня будут призваны граждане так называемого 1 разряда. Таким образом, частичной мобилизации подлежат:

    • солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики в возрасте до 35 лет;
    • младшие офицеры в возрасте до 50 лет;
    • майоры, подполковники, капитаны 3-го ранга, капитаны 2-го ранга в возрасте до 55 лет;
    • полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет;
    • высшие офицеры — до 65 лет.
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    Отметим, что в Петербурге уже создана призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Дата первого заседания — 22 сентября.

    Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ»

    © Фонтанка.Ру

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