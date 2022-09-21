Указ подписан. Путин объявил частичную мобилизацию: что известно

Утро 21 сентября началось у многих россиян с просмотра обращения Владимира Путина. Его показали федеральные каналы. Речи президента с тревогой ждали еще вчера вечером, но зря.
Выступление Путина
Как и предполагали журналисты и телеграм-каналы, глава государства объявил в стране мобилизацию, но частичную. Всё из-за непростой ситуации в Донбассе и действий стран Запада, цель которых — «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну».
Частичную мобилизацию Владимир Путин назвал решением, «адекватным угрозам, с которыми мы сталкиваемся, — а именно: для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».
«Речь идёт именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», — сообщил президент.
Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, с 21 сентября. Путин подчеркнул, что призванные по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих-контрактников.
Указ — кого и как мобилизовать
Указ президента был опубликован сразу же после его выступления. Согласно ему:
- частичная мобилизация начинается с 21 сентября;
- россияне, призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих-контрактников;
- уровень денежного довольствия мобилизованных соответствует оплате контрактников;
- контракты, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением отдельных случаев;
- призыв в регионах должны обеспечить главы субъектов Федерации.
«Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации», — говорится в документе.
Что сказал Сергей Шойгу
Интервью министра обороны Сергея Шойгу, которое показали сразу же после выступления президента, внесло некоторую ясность.
По его словам, призовут 300 тысяч резервистов. Это всего около
При этом речи о призыве студентов не идет. Не касается это и служащих по призыву — их не отправят в зону проведения специальной военной операции.
«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — подчеркнул он.
Цель частичной мобилизации — осуществление контроля над территориями Донецкой и Луганской народных республик, а также частей Запорожской и Херсонской областей.
Что еще известно
Ограниченно годных к военной службе, то есть имеющих категорию В, призывать по частичной мобилизации не будут, сказал секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов. Не заберут и граждан с приписным свидетельством, подчеркнул член СПЧ Кирилл Кабанов.
Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, с сегодняшнего дня будут призваны граждане так называемого 1 разряда. Таким образом, частичной мобилизации подлежат:
- солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики в возрасте до 35 лет;
- младшие офицеры в возрасте до 50 лет;
- майоры, подполковники, капитаны 3-го ранга, капитаны 2-го ранга в возрасте до 55 лет;
- полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет;
- высшие офицеры — до 65 лет.
Отметим, что в Петербурге уже создана призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Дата первого заседания — 22 сентября.