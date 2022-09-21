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    В России объявлена частичная мобилизация

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    В России объявлена частичная мобилизация. Трансляция выступления Владимира Путина

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    9 комментариев

    Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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