Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
В России объявлена частичная мобилизация. Трансляция выступления Владимира Путина
21 сентября 2022, 09:22
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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
21 сентября 2022, 09:15
21 сентября 2022, 09:03
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