Комиссия по частичной мобилизации в Петербурге соберётся совсем скоро

«Фонтанка» выяснила, когда пройдёт первое заседание комиссии по частичной мобилизации, созданной сегодня в Петербурге.
Первое заседание намечено на завтра, 22 сентября, сообщили в городской администрации.
Напомним, комиссию возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель — военный комиссар города Сергей Качковский.
Решение о частичной мобилизации принял президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 сентября. Его выступление можно посмотреть на «Фонтанке». Также читайте на сайте, что говорят в городских военкоматах. Кого будут мобилизовать в первую очередь, объяснили в Госдуме.