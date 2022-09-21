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    Комиссия по частичной мобилизации в Петербурге соберётся совсем скоро

    11 комментариев

    «Фонтанка» выяснила, когда пройдёт первое заседание комиссии по частичной мобилизации, созданной сегодня в Петербурге.

    Первое заседание намечено на завтра, 22 сентября, сообщили в городской администрации.

    Напомним, комиссию возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель — военный комиссар города Сергей Качковский.

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    Решение о частичной мобилизации принял президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 сентября. Его выступление можно посмотреть на «Фонтанке». Также читайте на сайте, что говорят в городских военкоматах. Кого будут мобилизовать в первую очередь, объяснили в Госдуме.

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