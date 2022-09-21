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    Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов рассказал, кого будут мобилизовать в первую очередь

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    Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь мобилизовать могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

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    Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию.

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