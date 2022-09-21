300 тысяч запасников отправятся на границу с Украиной: новости СВО и частичной мобилизации за 21 сентября

По словам Сергея Шойгу, РФ задействует около 1% мобилизационного ресурса Фото: Максим Воробьёв / E1.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях этого дня. Объявление частичной мобилизации Владимир Путин выступил с обращением к нации, во время которого объявил о частичной мобилизации. По словам президента, мобилизационные мероприятия должны начаться с сегодняшнего дня.

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.



Соответствующий указ президент тоже подписал, он вступил в силу. Совет Федерации проинформирован о решении президента. Полный текст обращения Путина мы публиковали в отдельном материале.



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Почему объявили частичную мобилизацию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, с чем связано решение объявить частичную мобилизацию в стране. По его словам, его приняли из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО».

— О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран, — объяснил Дмитрий Песков.



Шойгу объяснил, кто подлежит мобилизации Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, кого будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации. По его словам, задействовано будет около одного процента «мобилизационного ресурса». В общей сложности призовут 300 тысяч человек. Шойгу заявил, что будут призывать только тех, кто в запасе.

Он заявил, что это будут в первую очередь люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Cлужащие по призыву не попадут под мобилизацию. Мобилизованные будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, и такой же уровень денежного довольствия.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Потери Российской армии за время спецоперации Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил количество потерь российской армии с начала спецоперации.



— 5937 человек погибли в ВС РФ с начала СВО, — заявил министр.

По словам Шойгу, украинская сторона потеряла уже «половину армии»: 61 207 погибших и 49 368 раненых. До этого Минобороны озвучивало число погибших военных со стороны России в спецоперации только в конце марта: на тот момент, по данным ведомства, погиб 1351 военнослужащий, 3825 — получили ранения.



Кто имеет право на отсрочку Согласно федеральному закону, даже среди запасников есть те, кого не призывают на службу: временно не годные к военной службе, занятые постоянным уходом за родственниками, отцы детей до 16 лет (здесь есть нюансы), а также депутаты Госдумы, члены Совфеда и граждане «с бронью». Подробно о тех, кто имеет право на отсрочку в случае мобилизации, мы рассказали в отдельном материале.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мировая реакция на обращение Путина После обращения Владимира Путина свое мнение по этому поводу высказали многие страны. МИД Великобритании считает, что последние заявления Путина о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации на Украине. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая в интервью CNN на вопрос о заявлении президента РФ о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию «дальнейшей эскалацией» и «плохим и неверным шагом». А в МИД КНР заявили, что призывают все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал поскорее начать мирные переговоры для решения украинского конфликта. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь. Правда, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано после сообщений о частичной мобилизации в РФ заявил, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Москвой, но помогает Киеву. Посольство Киргизии в РФ предостерегло граждан республики от участия в военных действиях на территории иностранных государств. В МИД Латвии заявили, что по соображениям безопасности не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации, а вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что Эстония запретит возвращение в страну россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна не будет вводить визовый режим для россиян.