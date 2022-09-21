Меня призывают в армию. Что взять с собой

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    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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    Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Мероприятия по ней должны начаться уже сегодня, а 22 сентября — собраться петербургская комиссия по частичной мобилизации. Для тех, кто подпадет под нее, стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку. В пункте сбора призывник будет находиться от 1 до 3 дней. «Фонтанка» составила список, что необходимо взять с собой новобранцу.

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    Документы, деньги, связь

    • Паспорт гражданина РФ
    • Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
    • Водительское удостоверение (при наличии)
    • Наличные деньги
    • Мобильный телефон (его забирают на хранение и выдают в установленное командиром время)

    Предметы личной гигиены

    • Зубная щетка и паста
    • Мыло в закрывающейся мыльнице, стиральный порошок
    • Одноразовые бритвы и пена для бритья
    • Щипцы для стрижки ногтей (ножницы брать запрещено)
    • Туалетная бумага, ватные палочки для ушей
    • Твердый дезодорант
    • Расческа
    • Лейкопластырь
    • Щетка для чистки обуви
    • Носовой платок

    Одежда

    • Одежда по сезону, не обязательно новая

    В «гражданской» одежде будущему армейцу предстоит проходить всего несколько дней — до получения в военной части обмундирования.

    Продукты

    • Рекомендуется взять продукты питания из расчета на 3 дня
    • Еда в порциях из расчета на один прием пищи
    • Рыбные и мясные консервы в банках с ключом
    • Сгущенка
    • Сахар-рафинад
    • Чай и кофе
    • Сырокопченая колбаса
    • Печенье
    • Вода

    Личные вещи и полезные мелочи

    • Сигареты
    • Тряпочка и паста ГОИ для полировки бляхи
    • Лист с телефонами и адресами родных
    • Несколько ручек и конвертов
    • Нитки черного, белого и зеленого цвета
    • Небольшой блокнот
    • Наручные часы
    • Шнурки
    • Книга «карманного» формата (но будьте готовы, что в части ее могут забрать)

    Что выдадут на сборном пункте

    • Фуражка
    • Кокарда
    • Костюм летний полевой и костюм зимний полевой (в комплекте) «Цифра»
    • Майка, трусы, носки
    • Полотенце вафельное
    • Носовой платок
    • Подворотничок
    • Ботинки хромовые с высокими берцами
    • Ремни — поясной и брючный
    • Мешок вещевой
    • Мыло, игла, нитки белого цвета, тапочки, кашне, пояс банный.
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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