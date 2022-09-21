Меня призывают в армию. Что взять с собой

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Мероприятия по ней должны начаться уже сегодня, а 22 сентября — собраться петербургская комиссия по частичной мобилизации. Для тех, кто подпадет под нее, стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку. В пункте сбора призывник будет находиться от 1 до 3 дней. «Фонтанка» составила список, что необходимо взять с собой новобранцу.
Документы, деньги, связь
- Паспорт гражданина РФ
- Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
- Водительское удостоверение (при наличии)
- Наличные деньги
- Мобильный телефон (его забирают на хранение и выдают в установленное командиром время)
Предметы личной гигиены
- Зубная щетка и паста
- Мыло в закрывающейся мыльнице, стиральный порошок
- Одноразовые бритвы и пена для бритья
- Щипцы для стрижки ногтей (ножницы брать запрещено)
- Туалетная бумага, ватные палочки для ушей
- Твердый дезодорант
- Расческа
- Лейкопластырь
- Щетка для чистки обуви
- Носовой платок
Одежда
- Одежда по сезону, не обязательно новая
В «гражданской» одежде будущему армейцу предстоит проходить всего несколько дней — до получения в военной части обмундирования.
Продукты
- Рекомендуется взять продукты питания из расчета на 3 дня
- Еда в порциях из расчета на один прием пищи
- Рыбные и мясные консервы в банках с ключом
- Сгущенка
- Сахар-рафинад
- Чай и кофе
- Сырокопченая колбаса
- Печенье
- Вода
Личные вещи и полезные мелочи
- Сигареты
- Тряпочка и паста ГОИ для полировки бляхи
- Лист с телефонами и адресами родных
- Несколько ручек и конвертов
- Нитки черного, белого и зеленого цвета
- Небольшой блокнот
- Наручные часы
- Шнурки
- Книга «карманного» формата (но будьте готовы, что в части ее могут забрать)
Что выдадут на сборном пункте
- Фуражка
- Кокарда
- Костюм летний полевой и костюм зимний полевой (в комплекте) «Цифра»
- Майка, трусы, носки
- Полотенце вафельное
- Носовой платок
- Подворотничок
- Ботинки хромовые с высокими берцами
- Ремни — поясной и брючный
- Мешок вещевой
- Мыло, игла, нитки белого цвета, тапочки, кашне, пояс банный.