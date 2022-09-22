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    В Петербурге заработали 18 районных комиссий по мобилизации граждан

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    В Петербурге 22 сентября прошло первое заседание призывной комиссии по мобилизации под руководством губернатора Александра Беглова. Его заместителем, напомним, является военный комиссар города Сергей Качковский. Документы и материальная база по обеспечению призыва полностью подготовлены.

    Беглов сообщил, что свою работу начала городская призывная комиссия по мобилизации и 18 районных призывных комиссий. К работе привлечены представители военкоматов, силовых структур, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, военно-врачебных комиссий.

    Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский доложил, что создана и подготовлена база мобилизационного развертывания, включающая участки и штабы оповещения, пункты предварительного сбора граждан. Подготовлены также документы и материальная база по обеспечению призыва.

    В Ленинградской области также прошло заседание аналогичной комиссии под председательством губернатора региона Александра Дрозденко. Он объявил, что сегодня начнут работу районные комиссии в области.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. На границу должны отправиться 300 тысяч человек. В Петербурге решений о финансировании мобилизационных мероприятий из горбюджета 2022 или 2023 годов, по данным на 21 сентября, не было.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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