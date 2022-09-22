«Уточнение объёмов и сроков поставки». В Ленобласти в четверг заработают районные комиссии по мобилизации

Первое заседание призывной комиссии Ленинградской области о частичной мобилизации граждан состоялось утром 22 сентября. Об этом сообщает областная администрация в своём телеграм-канале.
Возглавил региональную комиссию губернатор Александр Дрозденко. Он поручил создать аналогичные комиссии в районах и сообщил, что они начнут работу уже сегодня.
В начале заседания Дрозденко проговорил задачу и цели комиссии.
«Основная задача комиссии — обеспечить безусловное выполнение указа президента и тех плановых заданий, которые нам доведены, по частичной мобилизации. Сроки достаточно жесткие, хотя задачи абсолютно понятные. <...> Цель нашего заседания — уточнение объёмов и сроков поставки мобилизационных ресурсов, организационные вопросы по призыву, определить места призывообеспечения призыва, вопросы технического обеспечения призыва, транспортного обеспечения», — сказал губернатор.
В Петербурге первое заседание комиссии по частичной мобилизации пройдёт также 22 сентября, ее возглавил губернатор Александр Беглов. Решений о финансировании мобилизационных мероприятий из бюджета города 2022 или 2023 годов пока нет.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.
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