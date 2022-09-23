Власти Забайкалья рассказали, что делать при ошибочном получении повестки

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 23 сентября.

«На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются», — цитирует пресс-служба Костенко.

Чиновник сообщил, что важно предоставить все документы, подтверждающие, что человек не подходит под параметры мобилизации. Он отметил, что не мобилизируются: не служившие в армии, многодетные отцы, а также неподходящие по возрасту.