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    Власти Забайкалья рассказали, что делать при ошибочном получении повестки

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    Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 23 сентября.

    «На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются», — цитирует пресс-служба Костенко.

    Чиновник сообщил, что важно предоставить все документы, подтверждающие, что человек не подходит под параметры мобилизации. Он отметил, что не мобилизируются: не служившие в армии, многодетные отцы, а также неподходящие по возрасту.

    «Работа над ошибками на местах проводится», — добавил он.

    21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. На границу должны отправиться 300 тысяч человек. В Петербурге решений о финансировании мобилизационных мероприятий из горбюджета 2022 или 2023 годов, по данным на 21 сентября, не было.

    «Фонтанка» разобралась, кого призовут, а кому дадут отсрочку, а также рассказала, что нужно знать запасникам о правилах вручения повестки, и составила список того, что надо будет взять с собой новобранцу.

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