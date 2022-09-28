На ваш выбор. Кому чиновники и работодатели Петербурга обещают бронь от призыва

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Поделиться Поделиться





Власти Петербурга предложили бизнесу самостоятельно решить, кого критично важно оставить на работе, а кого можно отправить в армию. Одновременно на рекрутинговых порталах начали появляться вакансии с «бронью от мобилизации». Как выяснила «Фонтанка», гарантии никто не дает. И если вы не айтишник, готовьтесь к грязной работе в прямом смысле слова.

Правительство Петербурга попросило у бизнеса помощи в проведении объявленной частичной мобилизации. Как стало известно «Фонтанке», 26 сентября в «Невской ратуше» состоялась встреча с руководителями городских предприятий, в ходе которой им предложили самостоятельно определить критично важных сотрудников, а также работников, «возможных для проведения мобилизационных мероприятий».

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Сбор информации будет происходить через личный кабинет организации на портале Центра развития и поддержки предпринимательства, где появился раздел «Мобилизационные мероприятия». В нем два подраздела — «Критически важные сотрудники для функционирования предприятия» и «Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий», следует из инструкции, которую получил бизнес.

Первый список нужен для того, чтобы «не обрушить экономику Санкт-Петербурга», разъяснил в ходе встречи вице-губернатор Кирилл Поляков. Об этом рассказал один из ее участников «Фонтанке». Предложения от бизнеса, поданные через личный кабинет, соберет комитет по промышленной политике. Далее их рассмотрит городской штаб, в который входят силовики и налоговая. Каждого человека проверят, «чтобы не было злоупотреблений». Далее утвержденные списки передадут призывной комиссии по частичной мобилизации, которую возглавляет губернатор. Комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки и направляет его в военкомат. Уже военком на основании этого решения имеет право выдавать в том числе справки на выезд за границу. Без них людей могут попросту развернуть.



Второй список — это люди, которых можно направить на призывные пункты, пояснил предпринимателям глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Цель списков — не допустить ситуации, когда у одного предприятия заберут бОльшую часть сотрудников или критично важные кадры, например, руководителей, пояснили чиновники. Прецеденты, по их словам, уже были, однако городские власти оперативно отработали кейсы с военкомами.



Впрочем, в данном случае речь идет о гражданских предприятиях. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, входящие в федеральный реестр, имеют отдельную «защиту» для своих сотрудников. Сейчас в нем 167 организаций Северной столицы, сказал Кирилл Соловейчик, но городские власти будут помогать предприятиям и их контрагентам, которые пока вне перечня, войти в него.



Предприниматели, ознакомившиеся с предложением властей, отмечают, что, с одной стороны, боятся остаться без ИТ-специалистов и других сотрудников, без которых работа может встать. Но, с другой, опасаются, что, включая людей в какие-либо перечни, могут «подставить» их. Ответственности за отказ от подачи списков не предусмотрено. Но ответа на вопрос, можно ли подать только один перечень и не заполнять другой, на совещании бизнес не получил, рассказал его участник.

Тем временем работодатели начали предлагать вакансии с возможностью «бронирования» сотрудников, используя ее как конкурентное преимущество. Если на утро 27 сентября на портале hh.ru по стране насчитывалось 25 таких объявлений, то ко второй половине — уже больше 100. Основаниями для работодателей служат разъяснения Минобороны о том, кому положена отсрочка и освобождение от призыва для айтишников и работников в сфере связи и медиа.



В Петербурге на данный момент опубликовано 19 вакансий, большинство от ИТ-компаний. К примеру, «Коста» хочет нанять руководителя проектов внедрения и сопровождения медицинских информационных систем с зарплатой 70 000 – 120 000 рублей и специалиста по внедрению и сопровождению информационных систем с зарплатой 55 000 – 90 000 рублей. Разработчик в сфере блокчейна и телемедицины Evercode Lab опубликовал сразу 13 вакансий, еще одну — создатель платформы для управления интернет-рекламой eLama, но все они без указания зарплаты. Все три ИТ-компании сообщают, что являются аккредитованными, то есть подходят под критерии брони по линии Минцифры.



Помимо них, спасение от мобилизации в Петербурге обещает проектировщик ООО «СтройЭксперт», компания ищет инженера-архитектора 1-й категории с зарплатой 50 000 – 110 000 рублей и главного инженера проекта с зарплатой 100 000 – 280 000 рублей. Кроме того — ресурсоснабжающая организация «ЖилКомТеплоЭнерго», которая ищет слесаря-ремонтника или слесаря-электрика (предлагаемый заработок от 45 000 до 50 000 рублей на руки)

Корреспонденту «Фонтанки», позвонившему по объявлениям под видом соискателя, компании подтвердили, что бронь есть, но подробнее обещали рассказать при личном собеседовании, если сочтут, что кандидат им подходит. В «СтройЭксперте» уточнили, что хотят найти человека, который в первую очередь заинтересован в работе у них, а не только пришел за бронью.



В ответ на журналистский запрос в компаниях уточнили, что «автоматической» гарантированной брони по вакансии не существует. «Бронирование будем проводить по новой инструкции Минцифры для конкретных сотрудников, а не для должностей. Список специальностей был опубликован только вчера вечером. Сейчас ждем открытия соответствующей формы на госуслугах», — прокомментировала генеральный директор «Косты» Мария Абрамова.

По распоряжению Генштаба и Минцифры, бронировать можно только сотрудников с высшим образованием по профильным специальностям, уточнила она. Также, по словам Абрамовой, клиенты «Косты», то есть сотрудники медучреждений, оказались не защищены от призыва. «А без ИТ-службы современные больницы работать не могут. Этих специалистов и так очень мало, а вот теперь такая беда», — комментирует директор «Косты».

В ООО «СтройЭксперт» сообщили, что часть его проектов имеет статус гособоронзаказа. «Мы являемся проектировщиком по зданиям исправительных колоний и по новому строительству здания МВД Республики Тыва. Как исполнители мы можем давать бронь от мобилизации для сотрудников», — прокомментировал представитель компании Дмитрий Рахматулин. В военкоматы и межведомственную комиссию по вопросам бронирования по сотрудникам, уже работающим в штате, предприятие не обращалось, но подготовило письма от заказчиков — силовых органов. «Повестка пока никому не приходила, если будет приходить, мы будем предоставлять в военкомат данные, подтверждающие, что люди участвуют в исполнении гособоронзаказа», — прокомментировал он.



Представитель «ЖилКомТеплоЭнерго», чей контакт указан в объявлении о вакансии, затруднился описать механизм бронирования. «Директор позвонил и сказал, что входит [в перечень оснований для отсрочки от мобилизации]. Тут очистные сооружения, если прекратим работать, Мурино утонет, зальем дерьмом микрорайон», — сказал он.



Действующих сотрудников «ЖилКомТеплоЭнерго» пока не «бронировало». На вакансию пока никто не откликался. Но собеседник «Фонтанки» сомневается, что обещанная бронь от мобилизации создаст ажиотаж. «Там бочка глубиной шесть метров, ширина два, нужно чистить насосы, работа грязненькая. Когда кандидат приходит и видит всё это, разворачивается и уходит, это работа не для каждого», — отметил он.

Возможностью «бронирования» интересуются и соискатели. «"Бронь на мобилизацию у компании есть?" — основной вопрос белого воротничка на вакансии в эти дни», — отмечает в соцсетях рекрутер Алёна Владимирская. Для работодателей вне привилегированных отраслей это отнюдь не благо. «Вы годами строили свой hr-бренд, тратили кучу денег компании, тешили свое эго на премии. Чтобы что? Чтобы вам за три дня либо убили ваш hr-бренд, либо без вашего ведома построили новый конкурентный совсем другие», — рассуждает рекрутер.



Галина Бояркова, Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

