Петербургским работодателям предложили самим решить, кого мобилизовать, а кого освободить от призыва

Власти Петербурга попросили городские предприятия и ИП определить критично важных для них сотрудников, а также подать списки работников, «возможных для проведения мобилизационных мероприятий». Соответствующие разъяснения дал вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе совещания в «Невской ратуше» 26 сентября, рассказали «Фонтанке» присутствовавшие на нем предприниматели.

В личном кабинете портала Центра развития и поддержки предпринимательства бизнесу предложили заполнить раздел «Мобилизационные мероприятия». В нем два подраздела — «Критически важные сотрудники для функционирования предприятия» и «Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий». По сути, работодателям предложили самим выбрать, «кого трогать не надо, и список тех, кто теоретически может быть мобилизован», — говорит собеседник издания.



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По данным «Фонтанки», как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, в первом списке нужно указать людей, которые «критически важны для сохранения жизнедеятельности предприятия». Это «окно возможности» создается, чтобы «экономику Санкт-Петербурга никак не обрушить», пояснил он. Предложения от бизнеса соберет комитет по промышленной политике. Далее их рассмотрит штаб, в который входят силовики и налоговая. Каждого человека проверят, «чтобы не было злоупотреблений», прокомментировал чиновник. Далее утвержденные списки внесут на призывную комиссию по частичной мобилизации, которую возглавляет губернатор. Комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки и направляет его в военкомат. Военком на основании этого решения имеет право выдавать в том числе справки на выезд за границу. Без них людей могут попросту развернуть.

