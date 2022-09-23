«Окончательная бумажка! Броня!» Как петербургские компании встретили мобилизацию своих сотрудников

Фото: кадр из фильма «Собачье сердце», реж. В. Бортко, 1988 г. Поделиться Поделиться





Отделы кадров городских предприятий, даже очень далеких от военной тематики, получают оповещения об обязательной явке сотрудников в военкомат в рамках частичной мобилизации.

«Кто-то кричит «Ура», кто-то просто идет» «К нам в отдел кадров 25 повесток сотрудникам на мобилизацию пришли, причем за день до указа президента. Тем, кто был в этот день на работе, мы раздали. Остальных предупредили по телефону, — рассказывает «Фонтанке» руководитель одного из крупных торговых предприятий Петербурга. — Реагируют все по-разному. Кто-то сказал: «Ура!» — и побежал. Остальные — просто пошли».



Руководители городских компаний крайне неохотно делятся новостями о мобилизации. Хотя большинство опрошенных уже вынуждено провожать сотрудников в военкомат. Тем не менее сдержанность — это главный лейтмотив во всех разговорах.

«Приходят ли повестки сотрудникам завода? Этим вопросом кадровые службы занимаются, они не уполномочены разглашать информацию. Рвутся ли люди в бой? По-разному, как и по всей стране, однозначно сказать трудно, — рассказал «Фонтанке» топ-менеджер одного из промышленных предприятий Петербурга».



Тем не менее кто-то не под запись соглашается поговорить хотя бы немного поподробнее. Пока топ-менеджеры лишь наблюдают за ситуацией и констатируют: количество мобилизованных не дает опасений, что этот процесс критически повлияет на работу их компаний.

«У нас сотрудники получили повестки лично по почте, а не через наш отдел кадров. Я сейчас изучаю этот вопрос. Пока вижу, что все делятся на тех, кто очень активно не хочет участвовать в мобилизации, вплоть до отъезда из страны. Один из наших менеджеров в ночь после указа выехал в Казахстан. Это те, что из молодых. Они, конечно, сейчас все ходят опущенные, мандражируют, настроения к работе у них нет, — говорит владелец еще одного крупного торгового предприятия. — Те, кто постарше, в основном относятся к этой теме спокойнее, хотя, конечно, возраст никак не влияет на то, призовут тебя или нет. Например, позвали сейчас одного наших бывших сотрудников — 51 год. Другому — 49 лет, он не служил, только когда-то давным-давно окончил в вузе военную кафедру».



Однако некоторые все же делают попытки хотя бы попробовать сохранить дефицитные кадры.

«Наши сотрудники получили повестки, человек десять. Кто-то рвется в бой, кто-то нет. Такого, чтоб забрали всех, нет — всем веерно рассылают, кого-то потом отпускают. В разговоре с руководством слышал, что будут за нас бороться, ведь мы — системообразующее предприятие. Водители так же важны, как IT-специалисты — они возят людей на работу, без них в городе наступит коллапс. У нас 80% сотрудников работают по много лет, такие кадры восполнить будет тяжело. И люди в основном возрастные 43–45 лет, молодежи к нам совсем мало приходит. Паники нет, такого, чтобы увольнялись и уезжали, тоже. У нас даже информации еще нет, что, кого и куда. Ждем разъяснения от правительства Петербурга», — рассказали «Фонтанке» на крупном городском транспортном предприятии.



О кадровом голоде среди городских перевозчиков ранее заявляли в администрации — трем транспортным ГУПам («Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс») не хватает под 4 тысячи человек уже сейчас. Причины — последствия пандемии, когда многие водители оказались не у дел в опустевшем городе, и более высокие зарплаты у частников.

Кому положена бронь На транспорте, как и везде, мобилизация сейчас — основная тема для обсуждения. Люди обмениваются слухами о том, у кого есть автоматическая бронь в зависимости от категории, подлежат ли призыву водители — или только механизаторы и т.п. «Фонтанку» одолевают вопросами, кого защитят от призыва в метрополитене и ссылаются на некие устные обещания руководства предприятия.



В «Горэлектротрансе» люди обмениваются слухами о том, у кого есть автоматическая бронь в зависимости от категории, подлежат ли призыву водители — или только механизаторы и т.п. Из их рассказов рисуется, скорее, вызов сотрудников в военкоматы для уточнения данных, но с понятными возможными перспективами.

Все трое переадресовали вопросы «Фонтанки» в профильный комитет. Спустя несколько часов пришел ответ, что комитет работает в рамках федерального законодательства.



Однако целый ряд предприятий либо уже внесены в список тех, чьи сотрудники не подлежат мобилизации, либо стремятся в него попасть, чтобы получить бронь.



Собеседник, близкий к энергетическому блоку Петербурга, сообщил, что все упирается в решения межведомственной комиссии по вопросам бронирования, которая и определяет перечень специальностей, защищенных от призыва. «На данный момент полного понимания нет. Но энергетика — это жизненно важные и системообразующие предприятия, так что у них, конечно, остается забронированный штат, чтобы вся их инфраструктура работала. А их число — это, извините, вообще гостайна».



Это в целом следует и из официального комментария Смольного, который можно примерять к ГУП ТЭК и Водоканалу.

«Предприятия, отвечающие за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и наружное освещение относятся к организациям, отвечающим за жизнеобеспечение города и должны быть обеспечены ресурсами, в том числе кадровыми, в объеме, необходимом для надежного и бесперебойного ресурсоснабжения, — рассказали в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля. — При этом некоторые сотрудники, попадающие под критерии мобилизационной кампании, могут быть призваны, но это не окажет влияния на выполнение задач, стоящих перед предприятиями инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга».

В ГУДП «Центр» — крупнейшем дорожном предприятии Петербурга — «Фонтанке» сообщили, что отправили первые списки на бронь. В них вошли те специальности, которые в первую очередь необходимы для того, чтобы убирать улицы и поддерживать их техническое состояние — около 1300 водителей и трактористов. Ручников пока на бронь не направляли, но по словам директора предприятия Егора Пащенко, намерены это сделать. Дальше — дело за военкоматом.



Региональный оператор по обращению с отходами в Петербурге — НЭО — заявил, что «проводится необходимая работа по уточнению кадрового состава, обеспечивающего бесперебойную деятельность по вывозу отходов». «На системную работу отрасли проводимые мероприятия не повлияют, — сообщили в пресс-службе. — Вопрос об определении категорий граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию, входит в полномочия федеральных органов». «Метрострой Северной столицы» сообщил сотрудникам, что в настоящее время изучает и анализирует детали по реализации указа о частичной мобилизации. «В случае получения кем-либо из сотрудников повестки из военного комиссариата, просим незамедлительно связаться с сотрудником отдела персонала / отдела кадрового администрирования», — обратилась администрация к рабочим. «Фонтанке» в МССС рассказали, что ожидают мобилизационного задания для возможного бронирования работников, необходимых для обеспечения производства.

Не положено

В указе президента девятым пунктом особенно оговорено, что работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предоставлена отсрочка на призыв по мобилизации. Перечень этих предприятий и информация о них являются сведениями ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством. Так что составить полную картину невозможно.



Попытки «Фонтанки» обратиться за разъяснениями к руководству заводов, которые по обывательской логике могли бы быть в этом перечне, успехом не увенчались. Рассказывать о мобилизационной специфике никто не согласился. К примеру, в одном из судоремонтных предприятий города хоть и ответили, но кажется, сказали даже меньше, чем если бы просто промолчали: «К сожалению, мы не обладаем интересующей и доступной для Вас информацией».

Тем не менее неофициально в отделах кадров некоторых предприятий подтверждают, что работа там на определенных должностях после прохождения испытательного срока и приема в штат действительно дает бронь от мобилизации.

«Ведомости» в пятницу сообщили о том, что ряд крупных федеральных предприятий уже начал процедуру включения в список на бронь. Причем это касается как государственных предприятий, так и частных. К примеру, о подаче заявки сообщили два крупнейших оператора связи и одна IT-компания. Свой перечень специальностей, которые занимают его сотрудники уже завил Банк «Дом.РФ», в первую очередь речь также идет об IT-специалистах.



Минцифры в пятницу уже опубликовало памятку о том, что делать сотрудникам системообразующих предприятий связи и СМИ, если они уже получили повестку.

Кроме айтишников и журналистов брони добиваются и фармпредприятия. Так, по информации «Ведомостей», петербургский «Биокад» уведомил своих сотрудников, что добивается их включения в соответствующий перечень. Об аналогичных планах говорят и в «Герофарме».

Как это работает Технически процесс бронирования сотрудников довольно подробно описан в рекомендациях и инструкциях Генерального штаба и в постановлениях правительства РФ. Общий смысл в том, что каждое предприятие и организация — и государственные, и частные — должны сами позаботиться о брони для своих сотрудников. Для этого специально назначенный сотрудник, как правило, в отделе кадров должен по всей форме и в строгом порядке составить заявку в военкомат, утвердить ее там, а затем направить это решение в межведомственную комиссию по бронированию.

В каждом районе Петербурга есть своя районная комиссия по бронированию, которая занимается такими вопросами в мирное время. В принципе, в пункте 4 «Выписки из методических рекомендаций» Межведомственной комиссии говорится довольно однозначно: «На весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы».



Однако, разумеется, из каждого правила может быть исключение, и во всех методичках есть указание, что в каждом конкретном случае окончательное решение принимает военкомат и Межведомственная комиссия.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

