Вставай! Иди! Гудок зовет! Где в Петербурге можно устроиться на завод

Указ о частичной мобилизации в России гарантирует освобождение от службы россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Среди заводов Петербурга «Фонтанка» нашла таких не менее десятка. Рассказываем, что это за заводы и куда прямо сейчас можно устроиться даже без спецобразования.



Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI/TASS Поделиться Поделиться





Ленинградский северный завод

В начале XX века был одним из первых авиастроительных заводов. В недавнем прошлом производил зенитные ракеты, сейчас занимается производством комплектующих.



У завода открыты три вакансии. Завод готов принять на работу токаря-универсала. Нужно будет обрабатывать на токарном станке детали, обрабатывать длинные валы и винты, нарезать резьбу. Выполнять расчеты тоже придется — например, чтобы получить заданные конусные поверхности. Еще в обязанности входит строповка и увязка грузов для подъема. Из навыков требуется — уметь читать сложные чертежи.

За это работодатель гарантирует оформление по ТК РФ, выходные в субботу и воскресенье, рабочий день с 8:00 до 16:30 и зарплату в 20 тысяч рублей.



На сайте «Работа России» выставлены еще две вакансии: электромонтер за 58 тысяч рублей в месяц и вахтер с «потолком» в 28,8 тысячи рублей.

Научно-производственное предприятие «Завод имени Климова»

Один из лидеров отечественного авиационного моторостроения. Предприятие осуществляет полный цикл разработки газотурбинных авиационных двигателей, главных редукторов вертолетов, систем автоматического управления. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАО «УК «ОДК») — 100-процентной дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами.



На АО «Климов» требуется закрыть позиции по 200 вакансиям, начиная от водителя и заканчивая специалистом по планированию труда.

Оператора станков с программным управлением готовы взять на производство без всякого опыта. Единственное, что требуется, — иметь тематическое среднее профессиональное образование. В обязанности входит вытачивать на токарном станке детали и визуально контролировать процесс. Рабочий процесс организован в три смены, на каждые пять рабочих дней приходится два выходных. Заработная плата стартует от 24 тысяч рублей для ученика и от 60 тысяч для специалиста 5 разряда.



Государственное научно-производственное предприятие «Краснознаменец»

Занимается производством оружия и боеприпасов и ищет сотрудников на 32 вакансии. Здесь нужен и столяр, и токарь, и фрезеровщик, и шлифовщик, и еще много кто.

Например, подсобному рабочему здесь готовы платить от 22,5 тысячи рублей. Особенного образования, кроме среднего, и опыта не требуется. В обязанности входит погрузка, перемещение, разгрузка, складирование строительного материала, уборка строительного мусора. Рабочий день начинается с 7:30 и заканчивается в 16:15, в пятницу — на час короче.



Ленинградский механический завод имени К. Либкнехта

Машиностроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на выпуске корпусов артиллерийских снарядов и продукции общепромышленного назначения, ищет экономиста по финансовой работе, контролера станочных и слесарных работ и транспортировщика.

И если первые две вакансии требуют определенного опыта и сноровки, то транспортировщиком можно стать даже не имея образования. В обязанности входит разгрузка, загрузка, перемещение грузов вручную или с помощью средств механизации, очистка территории, содержание в чистоте рабочей зоны. За сменную работу 5/2 обещают трудоустройство по ТК и заработную плату от 32 тысяч рублей.

— Нужны работники с профессией: токарь самый востребованный, наладчики, оператор станка с ПУ, слесарь очень нужен, у него зарплата от 48 тысяч на руки. Бронь от мобилизации — только после прохождения испытательного срока, он длится три месяца. Нам нужны гарантии, что вы от нас не сбежите, — сообщили на заводе.

Научно-производственное предприятие «Сигнал»

«Сигнал» разрабатывает высокотехнологичные средства и аппаратуру документированной специальной связи, поставляет силовым структурам и ведомствам специальную аппаратуру и ищет в основном сотрудников со специальным образованием — экономистов и инженеров.

Привыкшие к простому физическому труду руки здесь тоже пригодятся — например, убирать помещения. На работу нужно будет приходить всего на три часа в день, с 5:30 до 8:30, протирать от пыли пол и окна, выносить мусор. Никакого опыта с соискателя не требуется, главное, чтобы был аккуратным и добросовестным. Несмотря на частичную занятость, работника обещают оформить в соответствии с Трудовым кодексом и платить от 15 тысяч рублей.



АО «Завод радиотехнического оборудования»

Завод производит и обслуживает радиотехнические системы и комплексы радиоэлектронной техники спецназначения. Но даже здесь найдется работа для человека без опыта. Поручения великих задач ждать не стоит — в должностные обязанности грузчика входит внутрискладская переработка грузов: сортировка, укладка, переноска и т. д. вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений. Также нужно будет переносить щиты и трапы, устанавливать лебедки и подъемные блоки. За работу по 8 часов в день 5 дней в неделю обещают официальное трудоустройство и зарплату от 26 тысяч рублей. Бонусом — страхование по ДМС, бесплатное обследование и лечение в медицинском центре общества, получение материальной помощи/ссуды, бесплатное посещение спортивных залов, катка. — Да, мы подтверждаем, что относимся к предприятию оборонного комплекса, но какие именно категории рабочих получат бронь от мобилизации, мы пока сами не знаем, поэтому пока без комментариев. Разъяснения обязательно будут, но позже, — рассказали «Фонтанке» на заводе.

Научно-производственное объединение «Импульс»

НПО более 50 лет специализируется на разработке, опытном производстве и сопровождении специальных территориально распределенных информационно-управляющих систем для Вооруженных сил страны.



На предприятии открыты 8 активных вакансий, от программиста до оператора станков с ПУ. Но можно начать и с малого — например, с электромонтера по обслуживанию электроприборов. Великих подвигов от соискателя не ждут — приветствуется среднеспециальное образование, готовность учиться и работать на высоте (в прямом смысле слова). В обязанностях — замена, монтаж силового электрооборудования, монтаж и демонтаж кабеля, осветительной арматуры, розеточных блоков, установка и ремонт оборудования телефонной связи.

За работу по пятидневке с 8:00 до 16:45 обещают белую зарплату от 37 тысяч рублей до вычета налогов. Бонусом — полис ДМС после прохождения испытательного срока, частичная оплата детского лагеря и другие выплаты по коллективному договору.

Государственное предприятие «Адмиралтейские верфи»



Адмиралтейские верфи — это ведущий отечественный поставщик комплексных решений «под ключ» для военного и гражданского судостроения. Устроиться на работу без опыта и образования можно даже сюда. Великих должностей не предложат, начинать придется с уборщика. В обязанность входит влажная уборка кают после отделки. За работу по 8 часов в день пять дней в неделю работнику обещают платить от 30 тысяч рублей в месяц. Правда, оформление предлагается по договору ГПХ.

