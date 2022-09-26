И всё же ограничения есть. Источники подтвердили списки от военкоматов в Пулково

Пограничники в аэропорту Пулково получили от военных комиссариатов списки лиц, подлежащих частичной мобилизации. Тех, кто в них есть, не пускают за границу через КПП.

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, стоящим на контроле отказывают в пересечении границы и отправляют их в военкоматы. При этом никого не задерживают и не передают.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Пулково не получали команды ограничивать выезд мужчин, попадающих под мобилизацию.

