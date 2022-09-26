Песков о возможности закрытия границ: Решений на этот счет нет

Никаких решений о закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в данный момент нет. Об этом днем 26 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — заявил он представителям СМИ (цитата по ТАСС).

Ранее ряд СМИ со ссылками на источники сообщил, что рассматривается вопрос о закрытии границ.

С момента объявления частичной мобилизации тысячи автомобилей потянулись к границам с ЕС, Грузией, Казахстаном. Люди часами ждут в очередях и покидают страну.