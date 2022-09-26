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    Песков о возможности закрытия границ: Решений на этот счет нет

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    Никаких решений о закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в данный момент нет. Об этом днем 26 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — заявил он представителям СМИ (цитата по ТАСС).

    Ранее ряд СМИ со ссылками на источники сообщил, что рассматривается вопрос о закрытии границ.

    С момента объявления частичной мобилизации тысячи автомобилей потянулись к границам с ЕС, Грузией, Казахстаном. Люди часами ждут в очередях и покидают страну.

    Сообщается, что пограничные службы не пускают тех, кто подлежит мобилизации, — например, на границе с Казахстаном. Однако сколько таких случаев и каким образом происходит отбор, достоверно неизвестно.

    Президент Белоруссии во время встречи с Путиным 26 сентября успокоил российского коллегу словами «пусть бегут», потому что «попросятся обратно».

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