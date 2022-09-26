Не стреляйте в военкома

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Поделиться Поделиться





«Юль… а кто вам про первый разряд-то говорил?» — спросил меня полковник, которому я только что выплеснула свое возмущение «неправомерным» вызовом на мобилизацию. — Ну как кто? Этот ваш, Цимлянский. В официальном канале Минобороны разъяснение было, кого именно берут. А это, между прочим, соответствует первому разряду запаса. — А кто такой Цимлянский? — Это ты меня спрашиваешь??? — Ну это же ты ему веришь. — А… Но… О, Господи.

Контр-адмирал Владимир Цимлянский — даже не начальник, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. На второй день объявленной в стране частичной мобилизации Минобороны распространило тезисы Цимлянского, где объяснялось, кто подлежит призыву. Вот там черным по белому и было написано:



«В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет».

Ну а дальше все понятно. У каждого журналиста еще с февраля под рукой карточка с разрядами запаса. Сказанное Цимлянским очень подходило под первый столбец. И понеслась инфа по сайтам. Да так понеслась, что в нее поверили и спикер Госдумы Володин, и главный смотритель за законностью и справедливостью Маргарита Симоньян, и даже сам министр обороны Сергей Шойгу.



— Призвали рядового в 40 лет! Караул! — Призвали не служившего в армии! Безобразие! — Призвали подполковника в 58 лет! Беспредел!

А на самом деле не караул, не безобразие и не беспредел. Военные комиссариаты работают в строгом соответствии с действующим законодательством. Не верите? Давайте почитаем вместе. Еще раз и в этот раз внимательно.

Первое. Указ президента Владимира Путина.

Пункт 1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Пункт 2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.



Второе. Открываем закон «О мобилизации». Часть вторая статьи 17.

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Третье. Идем в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Статья 52 говорит нам, что запас состоит из абсолютно всех мужчин (и кто не служил, и кто откосил), а также женщин определенных (в хорошем смысле этого слова) профессий. Вот список этих профессий, там не только медики.

Перечитываем, что у нас получилось. Объявлена частичная мобилизация, мобилизации подлежат люди, пребывающие в запасе, в запасе пребывают все мужчины и немножко женщины. Все.

А, ну еще минус те, у кого есть отсрочка. Теперь точно все.

Вы где-нибудь видите слова про 1, 2, 3 разряды? Вот и военком не видит. А контр-адмирал Цимлянский, может быть (я с ним не знакома), и прекрасный мужчина, и хороший человек в целом, но слова его юридической силы не имеют. Да и если перечитать внимательно его тезисы, то там есть вот это:



— «Как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено» — «Приоритет отдается…» — «Одним из основных факторов является…»

Я понимаю вашу растерянность. Я со вчерашнего дня хожу и спрашиваю у своей собаки: «А как же так?»

А открываем статью номер 1 главного на сегодня закона «О мобилизации».

— Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной. Комплекс мероприятий, проводимых при объявлении общей или частичной мобилизации в Российской Федерации, определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Наглядный тому пример со студентами. Вчерашние школьники без военного билета мобилизации не подлежат, потому что они, в случае отчисления, подлежат военной службе по призыву. А вот тех, кто отслужил и пошел учиться, мобилизация касалась напрямую. До тех пор, пока Путин не подписал отдельный указ, где от мобилизации освобождены именно студенты, получающие образование впервые.



Вы дополнительно изданные нормативно-правовые документы с указанием разрядов и учетной специальности видели? И военком не видел. Как же так, собака?



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