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    Боевые действия на Украине

    Не стреляйте в военкома

    11237
    3 комментария
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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    «Юль… а кто вам про первый разряд-то говорил?» — спросил меня полковник, которому я только что выплеснула свое возмущение «неправомерным» вызовом на мобилизацию.

    — Ну как кто? Этот ваш, Цимлянский. В официальном канале Минобороны разъяснение было, кого именно берут. А это, между прочим, соответствует первому разряду запаса.

    — А кто такой Цимлянский?

    — Это ты меня спрашиваешь???

    — Ну это же ты ему веришь.

    — А… Но… О, Господи.

    Контр-адмирал Владимир Цимлянский — даже не начальник, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. На второй день объявленной в стране частичной мобилизации Минобороны распространило тезисы Цимлянского, где объяснялось, кто подлежит призыву. Вот там черным по белому и было написано:

    «В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет».

    Ну а дальше все понятно. У каждого журналиста еще с февраля под рукой карточка с разрядами запаса. Сказанное Цимлянским очень подходило под первый столбец. И понеслась инфа по сайтам. Да так понеслась, что в нее поверили и спикер Госдумы Володин, и главный смотритель за законностью и справедливостью Маргарита Симоньян, и даже сам министр обороны Сергей Шойгу.

    — Призвали рядового в 40 лет! Караул!

    — Призвали не служившего в армии! Безобразие!

    — Призвали подполковника в 58 лет! Беспредел!

    А на самом деле не караул, не безобразие и не беспредел. Военные комиссариаты работают в строгом соответствии с действующим законодательством. Не верите? Давайте почитаем вместе. Еще раз и в этот раз внимательно.

    Первое. Указ президента Владимира Путина.

    Пункт 1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

    Пункт 2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

    Второе. Открываем закон «О мобилизации». Часть вторая статьи 17.

    Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

    Третье. Идем в закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Статья 52 говорит нам, что запас состоит из абсолютно всех мужчин (и кто не служил, и кто откосил), а также женщин определенных (в хорошем смысле этого слова) профессий. Вот список этих профессий, там не только медики.

    Перечитываем, что у нас получилось. Объявлена частичная мобилизация, мобилизации подлежат люди, пребывающие в запасе, в запасе пребывают все мужчины и немножко женщины. Все.

    А, ну еще минус те, у кого есть отсрочка. Теперь точно все.

    Вы где-нибудь видите слова про 1, 2, 3 разряды? Вот и военком не видит. А контр-адмирал Цимлянский, может быть (я с ним не знакома), и прекрасный мужчина, и хороший человек в целом, но слова его юридической силы не имеют. Да и если перечитать внимательно его тезисы, то там есть вот это:

    — «Как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено»

    — «Приоритет отдается…»

    — «Одним из основных факторов является…»

    Я понимаю вашу растерянность. Я со вчерашнего дня хожу и спрашиваю у своей собаки: «А как же так?»

    А открываем статью номер 1 главного на сегодня закона «О мобилизации».

    — Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной. Комплекс мероприятий, проводимых при объявлении общей или частичной мобилизации в Российской Федерации, определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

    Наглядный тому пример со студентами. Вчерашние школьники без военного билета мобилизации не подлежат, потому что они, в случае отчисления, подлежат военной службе по призыву. А вот тех, кто отслужил и пошел учиться, мобилизация касалась напрямую. До тех пор, пока Путин не подписал отдельный указ, где от мобилизации освобождены именно студенты, получающие образование впервые.

    Вы дополнительно изданные нормативно-правовые документы с указанием разрядов и учетной специальности видели? И военком не видел. Как же так, собака?

    Согласны с автором?

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    Комментарии 3

    Семён Воля26 Сен 2022 в 18:22
    Могилизация..... одно слово.......
    +20−2
    Kот Ученый26 Сен 2022 в 18:21
    Фонтанка умирает вместе со всей российской журналистикой. RIP.
    +7−14
    Otkating26 Сен 2022 в 18:19
    В Украине после объявления мобилизации очереди выстроились у военкоматов, в России - в аэропортах.
    +17−9
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