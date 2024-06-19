Горемыкина вечность

Военно-политическое управление Минобороны, которое возглавляет генерал-полковник Виктор Горемыкин, согласовало «торжественно-траурную церемонию зажжения лампады от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища». Казалось бы, можно и не заметить. Мало ли сегодня происходит с элементами язычества ритуальных обрядов, публично комментировать которые — входить в конфликт с действующим законодательством. Но есть одно обстоятельство, которое не позволяет молчать: на Пискаревском кладбище лежит мой прадед — при обороне Ленинграда погибший старший политрук Евгений Кузнецов. Нужно хотя бы зафиксировать это для вечности.



18 июня 2024 года, Центральная аллея Пискаревского кладбища. Рота почетного караула несет факел. Его только что зажгли от Вечного огня при входе на кладбище. Процессия делает остановку, факел передают Валентину Богданову и Ивану Жаркому.



В многочисленных публикациях прессы Валентин Богданов описан как самый юный радист — защитник Ленинграда. В 14 лет был зачислен в отряд самообороны, через три месяца получил свою первую боевую награду. В его архиве есть совместная фотография с президентом Владимиром Путиным — у Могилы Неизвестного солдата после парада 9 мая 2023 года.



Старший лейтенант Иван Жарский в 2023 году подбил на Украине немецкий танк Leopard. Широкую известность он получил не благодаря работе профильного военно-политического управления Минобороны. Этой весной в соцсетях завирусился любительский ролик, где морпех старлей отвечает на вопрос, за что ему дали звание Героя России. «На компьютере бумажки печатал, потом в столовую перевели», — отшутился Иван Жарский, и патриотический сегмент российского интернета услышал в этом балабановское. Данила Багров нашего времени и скромный герой России — эпитеты. которые теперь сопровождают Жарского.



Богданов и Жарский вместе берутся за факел и подносят его к стеклянной колбе с металлической основой, которая имеет способность поддерживать режим горения. В официальных релизах колба названа лампадой. В христианстве лампада символизирует вечный огонь веры во Христа, разгоняющий тьму зла и неверия. Лампада министерства обороны метровой высоты, инкрустирована гербом Российской Федерации, на основании нанесены неоспоримые слова: «Никто не забыт. Ничто не забыто».

В момент зажжения лампады над Пискаревским кладбищем звучит голос диктора: «Пламя его, такое живое и трепетное, как будто разговаривает, просит, умоляет: не повторяйте, не допускайте, пусть наши усилия и жертвы не будут напрасными!»



К подножию монументу «Родина-мать» несут венки. Объявляется минута молчания. Начинается торжественно-траурный митинг. Соблюден церемониал — первым слово дают старшему по должности.

«Позвольте поблагодарить руководство города и персонально губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича за поддержку и проведение мемориальной акции «Свеча памяти», — говорит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

И продолжает:

«Сегодня Министерство обороны РФ даёт старт мемориальной акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Символично, что мы начинаем эту акцию в Санкт-Петербурге на известном всему миру Пискарёвском мемориальном кладбище. 872 дня Ленинград находился в блокадном кольце, но был всегда защищен любовью России. За город сражались все народы, отстояли его. Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны. Бессмертный подвиг жителей и защитников города навсегда остался символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине. Обращаюсь к молодому поколению: свято чтите и преумножайте традиции защитников Ленинграда, закаляйте свой характер, учитесь у старшего поколения умению защищать свою Родину», -.



Слово дают спикеру Заксобрания Александру Бельскому. Он говорит:

«Сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище, овеянном славой нашего великого города, где лежат дети, матери, жены, воины и мирные защитники Ленинграда, мы передаём частицу Вечного огня в Главный храм Вооружённых сил России. Сохраняя историческую память о великих, самых страшных и самых героических страницах нашего города, мы не хотим допустить повторения того, что было.



Мы видим, что происходит, когда люди забывают историю. Именно это происходит на Украине, где забыли подвиг своих героев — отцов, дедов, прадедов. Мы должны знать, что дело наше правое, и победа будет за нами».



Третий выступающий — ветеран Валентин Богданов — напутствует молодежь:

«Сегодня я обращаюсь к вам. Вам защищать Отечество. Мы, участники войны, надеемся, что вы выполните эту задачу».

Иван Жарский не сказал ничего.

Лампаду с частицей Вечного огня погрузили в бронированный автомобиль «Тигр». «Тигр» уехал в Кронштадт, в Главный храм Военно-морского флота. Здесь его ждали не только представители военных округов с малыми лампадами в руках, чтобы военными самолетами доставить частички частицы Вечного огня в гарнизоны страны.



Здесь его ждал глава Кронштадта и соавтор идеи ритуального распространения огня Андрей Кононов. После богослужения в православном храме «Тигр» своим ходом отправился в Москву — к памятнику эпохи министра обороны Шойгу, в Главный храм Вооруженных сил. «Тигр» и лампаду сопровождает Иван Жарский. По пути он будет делать остановки и делиться огнем Пискаревского кладбища. 22 июня ровно в четыре часа в российских городах зажгут свечи в знак скорби о годовщине начала Великой Отечественной войны. Примерно по такому же принципу с 90-х годов в России распространяется Благодатный огонь, который в канун Пасхи везут из Иерусалима. Тоже, к слову, отечественное ноу-хау, в каноническом христианстве подобного нет.

