Студенты техникумов и вузов не подлежат мобилизации — Путин подписал отдельный указ

Об отдельном указе про студентов 24 сентября сообщили в Кремле. Отсрочка положена тем, кто обучается по программам, имеющим госаккредитацию. При этом неважно, вуз это, техникум или научная организация. Главное — чтобы образование соответствующего уровня человек получал впервые. Говоря простым языком, второе высшее от мобилизации не спасет.

Студенты имеющих госаккредитацию сузов и вузов получат отсрочку от мобилизации. Такой указ подписал президент Путин. Главное условие — молодой человек получает образование впервые.

Ранее неоднократно подчеркивалось, что студентов призывать в рамках мобилизации не будут. Однако военком Московского района Петербурга объяснил «Фонтанке» юридическую лакуну — студенты, которые имеют статус военнослужащего запаса, мобилизации все-таки подлежат. Речь о тех гражданах, которые пришли учиться, отслужив в армии.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для контроля линии соприкосновения нужны 300 тысяч резервистов.



Посмотрите, как в Петербурге мобилизованных отправляли в зону СВО.

