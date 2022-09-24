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    Студентов не мобилизуют. Путин подписал указ

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    Студенты техникумов и вузов не подлежат мобилизации — Путин подписал отдельный указ

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    Студенты имеющих госаккредитацию сузов и вузов получат отсрочку от мобилизации. Такой указ подписал президент Путин. Главное условие — молодой человек получает образование впервые.

    Об отдельном указе про студентов 24 сентября сообщили в Кремле. Отсрочка положена тем, кто обучается по программам, имеющим госаккредитацию. При этом неважно, вуз это, техникум или научная организация. Главное — чтобы образование соответствующего уровня человек получал впервые. Говоря простым языком, второе высшее от мобилизации не спасет.

    Ранее неоднократно подчеркивалось, что студентов призывать в рамках мобилизации не будут. Однако военком Московского района Петербурга объяснил «Фонтанке» юридическую лакуну — студенты, которые имеют статус военнослужащего запаса, мобилизации все-таки подлежат. Речь о тех гражданах, которые пришли учиться, отслужив в армии.

    21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для контроля линии соприкосновения нужны 300 тысяч резервистов.

    Посмотрите, как в Петербурге мобилизованных отправляли в зону СВО.

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