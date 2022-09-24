Подлежат ли мобилизации студенты и предусмотрена ли медкомиссия? Военный комиссар отвечает на вопросы читателей «Фонтанки»

Призовут ли на службу в армию женщин? А врачей? Если студента отчислили, подлежит ли он мобилизации? А что будет, если отказаться от российского гражданства? У читателей «Фонтанки» так много вопросов и так мало ответов. Было. Пока мы не поговорили с военным комиссаром Московского района Петербурга Николаем Александровым. Мы задали ему те вопросы, которые вы прислали нам здесь и которые находятся в его компетенции. Конечно, вопросов намного больше, и «Фонтанка» продолжит искать на них ответы среди уполномоченных представителей исполнительной власти.



Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





— Будут ли мобилизованные проходить медкомиссию?

Происходит медицинское освидетельствование перед отправкой. Что она из себя подразумевает — медицинский осмотр не углубленный. Поэтому, если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинских документов, визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, не проявляются — основания для отправки его на углубленное медицинского освидетельствования нет.

Ваши действия: получил повестку, берёшь медицинские документы и приходишь на пункт сбора граждан в военный комиссариат. Там есть медицинское отделение, которое производит осмотр: меряют давление, температуру, задают медицинские вопросы. У человека если нет жалоб, то его не осматривают, а если есть жалобы, то разбираются конкретно и по жалобам. И если человек не обманывает, то принимается решение на отправку его на более углубленное медицинское обследование уже в медицинское учреждение. То есть медицинская комиссия на пункте сбора выносит заключение по категории годности, подтверждает категорию годности, которая у него есть.



— Если студент находится в академическом отпуске, подлежит ли он мобилизации? Подлежат ли мобилизации аспиранты?

— Мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, годные по состоянию здоровья и предназначенные на укомплектование воинских частей, которые подлежат мобилизации, которые мобилизуются в данный момент. Соответственно, граждане, НЕ пребывающие в запасе, то есть студенты вузов не относятся к этой категории.

— А если они на военной кафедре?



— Даже если они обучаются на военной кафедре, они все ещё НЕ граждане, пребывающие в запасе. Гражданин, окончивший военную кафедру, получивший военно-учётную специальность, независимо от звания: рядовой, сержант либо офицер запаса, вот он уже может подлежать мобилизации в случае его предназначения на укомплектование какой-либо воинской части.



— То есть можно сказать всем студентам: «можете расслабиться»? Даже если вас отчислили, даже если вы в академическом отпуске, вы не подлежите мобилизации, потому что не состоите в запасе. Так?

— Если студента отчислили он не подлежит мобилизации, он подлежит призыву на военную службу. По закону «О воинской обязанности и военной службе». Они никак не пересекаются.

— Пока не пересекаются. Еще вопрос читателя. «У меня категория годности к военной службе — В. Категория запаса — 2. Мобилизационное предписание получено в феврале 2022. Попадаю ли я под мобилизацию?»



— Если у него действительно мобилизационное предписание получено, то он был предназначен в мирное время на укомплектование воинской части, которая допускает комплектование (во время мобилизации) гражданами, ограниченно годными по состоянию здоровья. Возможно да, но его в любом случае должны вызвать повесточкой, провести с ним первичное мероприятие.

— Есть ли какой-то список военно-учётных специальностей, которые точно в данный момент не нужны?

— Такого списка нет. Призыв граждан осуществляется в данный момент по определённым специальностям. Разумеется, наиболее востребованные специалисты: стрелковые, артиллерийские, танкисты, ракетчики, ну а также есть специфические специальности, которые в небольшом количестве, так как воинские части доукомплектовываются. Если простым языком, бывают бухгалтера военные, понимаете да, и повара военные.



— Женщин будут мобилизовывать?

— Вопрос не по адресу. Не знаю. Заданий (женщин мобилизовать) нет.

— Врачи, медсестры?

— Если они предназначены по мобилизации и воинская часть попадает под раздачу, то да, почему бы нет. Но я первый раз от вас это слышу

— Читательский вопрос: «Я в армии не был, военного билета нет. Учился от школы до аспирантуры, кандидата не получил. В военкомат справки приносил, что учусь. Но отсрочку официально не оформлял. Мне повестки не слали, в руки лично не вручали. Исполнилось 27. Ни военный билет, ни справку уклониста не получал. Во время призывных компаний в метро ни разу не останавливали. Каков теперь мой статус? Меня могут мобилизовать?» Тут я сама уже могу ответить — он имеет статус уклониста и мобилизации не подлежит.



— С одной стороны, да. Но. Если его поставить на воинский учёт, по его гражданской специальности определят военно-учётную специальность. Если это военная учётная специальность будет подлежать призыву по мобилизации, то он будет подлежать мобилизации.

— Влияет ли наличие второго гражданства, в данном случае у читателя Израиль, на возможность быть мобилизованным?

— На территории Российской Федерации наличие второго гражданства для воинского учёта никаким образом не влияет. Работает военный комиссариат в отношении граждан — россиян, имеющих гражданство России по тем военным учётным специальностям, которые они имеют по своим учётным документам.

— Кому можно выезжать из страны, а кому нельзя? Влияет ли наличие, отсутствие повестки или мобилизационного предписания?

— Выезд не ограничен. Насколько я знаю, никаких стоп-листов никому не передавалось.

— Из города тоже можно уехать?

— Я не видел ограничений никаких. Ограничений по перемене места жительства, пребывание на данный момент никаких не установлено.



— А если выйти из российского гражданства могут мобилизовать? Это не я спрашиваю! Читатель.

— В армию он не попадет точно.

— Подлежат ли мобилизации отцы новорожденных и малолетних детей, чьи матери находится в декрете и полностью зависит от отцов? Если женщина находится на позднем сроке беременности могут ли мобилизовать будущего отца?



— По законам мобилизационной подготовки от мобилизации освобождаются граждане, имеющие четырех и более детей на иждивении.

— Боевое слаживание сколько по времени продлится? (Мобилизованные сначала отправляются на подготовку на полигоны)

— Я думаю, что не меньше месяца, по крайней мере, так заявлено. Воинская часть, куда они отбывают, вновь формируемые. То есть это не действующая воинская часть, не группировка войск части Западного военного округа. Поэтому да, их будут обучать по полной программе с самого начала, формировать подразделение.

— Что нужно иметь с собой? Понятно, что там всё выдадут, но на самом деле — какой можете дать совет? Что взять с собой, что пригодится ТАМ?



— Мобилизованному: предметы личной гигиены, одеться по сезону, телефон кнопочный.

— Будет ли какая-нибудь возможность связи с родственниками, могут ли они (во время подготовки) приехать туда, повидаться в выходные, например?

— Я не вижу препятствий на данный момент. При нахождении в пункте постоянной дислокации существует посещение. Разумеется, граждане, между прочим, они приравнены будут к военнослужащим по контракту — со всеми вытекающими возможностями. То есть будут иметь выходной, как положено, денежное довольство, вся социалка.

— Соответственно можно сказать, что у вас, мобилизованные, есть примерно ещё несколько недель? Родственники могут спокойно собрать все, что считают нужным, и передать перед отправкой ТУДА?

— То, что человек попал по мобилизацию, — это не равно тому, что гражданин поедет где-то воевать на Изюмском направлении (Харьковская область). Вот совершенно не пересекающиеся две вещи. У нас параллельно ведётся формирование двух видов частей. Части доукомплектовываются до штатной численности, и есть части, вновь формируемые. Цифры министр обороны Сергей Шойгу назвал — порядка 300.000 человек, это всего по России. Это далеко не все, что есть в нашем мобилизационным резерве. Абсолютно не все.



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— Ну да, он сказал, что мобилизационный резерв — 2,5 млн. Но есть также заявление, что мобилизуемые будут получать денежное довольствие на уровне участников СВО. А если человек остался на территории, например, Ленобласти, то есть в доукомплектованной части, то соответственно получает зарплату...

— Как контрактник, проходящий службу на территории Российской Федерации.

Беседовала Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

