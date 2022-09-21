Сколько будут получать за службу мобилизованные россияне? Спойлер: на первый взгляд кажется, что не очень много

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны 21 сентября заявил, что попавшие под частичную мобилизацию граждане будут иметь статус и денежное содержание как у военнослужащих по контракту.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Поделиться Поделиться





«Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания», — сказал он.

На сайте Минобороны сообщается, что денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию. В сумме они составляют оклад денежного содержания, к которому прибавляются месячные и иные дополнительные выплаты. С 1 октября 2022 года оклады проиндексируют на 4% (годовая инфляция по итогам 2021 года — 8,4%, по данным на август 2022 года — 14,3%), а до тех пор будут действовать нормативы 2021 года.



Из них следует, что в зависимости от звания военнослужащие ежемесячно получают оклад от 5 794 рублей (рядовой, матрос) до 31 284 рублей в месяц (генерал армии, адмирал флота). В зависимости от разряда, а всего их 40, контрактникам платят от 13 905 рублей (первичные воинские должности солдат) до 61–62,6 тыс. рублей (воинская должность начальника Службы специальных объектов Главного управления специальных программ президента РФ).

К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:

Надбавка за выслугу лет: от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, и так далее. Максимальная дается при выслуге 25 лет и более — 40%;

Надбавка за классную квалификацию: от 5 до 30%;

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну: 10–25%;

Надбавка за особые условия военной службы: 0–30%;

Премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей: от 1 до 25%;

Надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны: от 10 до 20%;

Надбавка за стаж работы в шифровальных органах: 5–30%;

Надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, в том числе водолазные работы, прыжки с парашютом: 0–100%;

Ежемесячная надбавка за особые достижения в службе военнослужащим (физкультурное образование, водители и др.): 0–100%; Ежемесячная надбавка при награждении знаками отличия Минобороны РФ: 0–30% (медаль «За боевые отличия»;

Ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим службу на воинских должностях с 1 по 4-й тарифный разряд: 0–50%;

Районный коэффициент за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с неблагоприятными экологическими и климатическими условиями, отдаленных, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях: 1,1–2,0;

Надбавка за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях: 0–100%;

Стандартный налоговый вычет: 500–3000 рублей;

Налоговые вычеты на детей налогоплательщика;

Ежегодная материальная помощь (в размере не менее одного месячного оклада денежного содержания военнослужащего).

При этом вычитаются удержания по исполнительным документам и прочие удержания, если они есть, а также 13% НДФЛ. На сайте Минобороны есть удобный калькулятор, который позволяет подсчитать минимальное довольствие. Однако по его расчетам обычному рядовому без каких-либо заслуг, привилегий и льгот полагается всего что-то вроде 13–14 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные оклады справедливы для проходящих службу по контракту на территории России. За ее пределами и в условиях боевых действий платят значительно больше. Самая весомая статья дохода — суточные 53 доллара. В таких условиях и рядовой может получать более 150 тыс. рублей в месяц. А за захват или уничтожение военной спецтехники можно получить дополнительно от 50 тыс. рублей, если это, например, БМП, до миллиона рублей в случае с пусковой установкой HIMARS.



Как говорил Шойгу, частичная мобилизация проводится для того, чтобы контролировать ранее освобожденные территории, «сзади и вдоль» тысячекилометровой линии соприкосновения. Однако с 23 по 27 сентября в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области пройдут референдумы об их присоединении к России. Если жители этих территорий проголосуют «за», их земли, где непосредственно идут боевые действия, войдут в состав Федерации.

При этом, как сообщил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, служба не освободит мобилизованных граждан, например, от платежей по ипотеке.



«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — заявил он (цитата по «Ъ»).



Конкретный размер довольствия он не назвал, но, как передает «Российская газета», отметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность «и так погасить свою ипотеку».

В разговоре с «Фонтанкой» генерал-полковник развил свою мысль. С его точки зрения, финансовые условия для мобилизованного военнослужащего не ухудшатся.



Здесь возникает логичный вопрос: «Как?» Ведь, если мобилизованные юридически будут находиться, к примеру, на территории Белгородской области и подвергаться такой же опасности, как мирные жители, то фактически у них не будет статуса участников боевых действий, а соответственно, не будет повышенных выплат.

По словам Картаполова, подразумевается, что, даже находясь на приграничных с Украиной территориях, «новобранцы» будут иметь все те же выплаты, привилегии и гарантии, что участники специальной военной операции. Юридически это пока не отрегулировано, но, по мнению Картаполова, этот вопрос будет решен в ближайшее время.



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Что до кредитов, Центробанк не стал рубить с плеча. Регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованным заемщикам — разработать для них специальные программы кредитных каникул, реструктурировать или адаптировать уже существующие займы.

Кроме того, кредиторам рекомендовано не начислять штрафы и пени за просрочку платежей. Если есть просрочка — приостановить взыскание задолженности или ипотечного жилья. А если взыскание на квартиру уже обращено, не выселять из нее жильцов. Все это также касается близких родственников таких заемщиков, которые находятся у них на иждивении.

Специальные кредитные каникулы вскоре обретут форму закона. Пока ЦБ не уточнил, на какой срок они будут выдаваться. Возможно, эти условия будут устанавливать сами банки.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

