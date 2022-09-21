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    ЦБ рекомендовал банкам давать мобилизованным кредитные каникулы и не выселять их из ипотечного жилья

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    Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации.

    «Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — говорится в сообщении ЦБ от 21 сентября.

    Банкам рекомендовано разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Кроме того, им советуют не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья.

    В дальнейшем подобные специальные кредитные каникулы планируется закрепить законодательно.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация не освобождает граждан от выплаты ипотеки. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — говорил он.

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