Мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку. А что будет с остальными кредитами?

Мобилизация не освобождает граждан от выплаты ипотеки. Об этом 21 сентября журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — заявил он (цитата по «Ъ»).
Он не уточнил, о каких суммах идет речь, но отметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность «и так погасить свою ипотеку».
Зарплата служащих по контракту зависит от множества факторов: звания, участия в активных наступательных действиях, захвата и уничтожения спецтехники противника. В Петербурге за вступление в «именные» батальоны единовременно платят 300 тысяч рублей.
В кредитных договорах банков не прописано такое обстоятельство, как мобилизация. Но пандемии коронавируса там тоже не было, однако тогда гражданам предоставлялись послабления. «Фонтанка» обратилась в крупнейшие российские кредитные организации с просьбой разъяснить этот момент, но от большинства ответов пока не получила. Банки ожидают рекомендаций от регулятора.
«В случае, если заемщика призовут на службу в вооруженные силы страны в рамках объявленной сегодня частичной мобилизации, его банки-кредиторы, в том числе, разумеется, и банк «Открытие», будут действовать в четком соответствии с разъяснениями Банка России. Мы ждем их в самое ближайшее время, после чего вся необходимая информация будет размещена на информационных ресурсах нашего банка», — сообщил Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО.
«Фонтанка» также направила запрос в Центробанк.