Мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку. А что будет с остальными кредитами?

Мобилизация не освобождает граждан от выплаты ипотеки. Об этом 21 сентября журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — заявил он (цитата по «Ъ»).

Он не уточнил, о каких суммах идет речь, но отметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность «и так погасить свою ипотеку».

