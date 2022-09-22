А меня призовут? Читатели «Фонтанки» задают вопросы о мобилизации

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





Будущие отцы, врачи, преподаватели вузов и ограниченно годные добровольцы делегировали «Фонтанке» право переадресовать их недоумение в Смольный. Итак, вот основные группы вопросов, которые возникают у людей в связи с объявленной частичной мобилизацией:

Контрактники — Если я, служа по контракту, отказался от участия в СВО (когда это ещё можно было), уволился по статье несоблюдения условий контракта, но имею 1 разряд, могут призвать?

Добровольцы — Имею второй разряд годности, но хочу сейчас мобилизоваться, это возможно? Срочку не служил, ограничение по здоровью, но в момент мобилизации годен. Мне 42 года.

Трудящиеся — На каком основании я должен увольняться с работы в случае, если меня мобилизуют? Кто меня восстановит на работе по окончании военных действий? — Попадают ли под мобилизацию сотрудники IT-компаний?



— Я подхожу по всем требованиям под мобилизацию. Но также на меня распространяется и закон о статусе военнослужащего. По этому закону я не могу вести коммерческую деятельность. При этом у меня ИП и я учредитель ООО (без сотрудников). Если я не закрою ИП, то нарушу федеральный закон о статусе военнослужащего. И это может в дальнейшем стать основанием для расторжения контракта со мной. А если не закрою, то как платить налоги и взносы, если я работаю один и нахожусь на СВО?

Врачи — Добрый вечер. Интересует вопрос мобилизации врачей. Благодарю. Выпускники военных кафедр без опыта службы — Если 39 лет, не служил, есть военная кафедра, призовут? — Какие военно-учётные специальности будут частично мобилизованы? Призовут ли, например, военных финансистов? — Что будет происходить после получения повестки и явки в военкомат выпускников институтов с военной кафедрой, которым сейчас от 35 до 45 лет? Здоровье будут проверять? Будущие отцы (и матери) — Добрый день. Я нахожусь в декрете по уходу за ребёнком до полутора лет, не работаю, соответственно. Могут ли призвать моего мужа в этом случае? Это первый ребенок в семье.

— Какая отсрочка от мобилизации у мужа, если жена беременна (после 22 недели)? Неужели заберут сразу на следующий день после родов? Настоящие отцы — Я многодетный отец трëх сыновей: 17,12 и 10 лет. Жена — инвалид третьей группы. Я один в семье работаю, в такси. Служил в 2002–2003 годах на Сахалине. В запасе в звании младшего сержанта, мне 42 полных года. Родился в Ленинграде, гражданин России, таджик. Меня призовут?

— У меня супруга имеет вторую группу инвалидности, у нас есть ребёнок, опекуном которого она является (девочка из детдома). Платим ипотеку, в армии я не служил, но военную кафедру окончил по специальности «психолог» и звание лейтенанта имею. Каковы мои шансы остаться дома?

— Муж служил в армии 1 год срочником. Как все парни в 18 лет. Имеет 1 категорию. Но сейчас работает в муниципальном строительном фонде. Вроде как они не должны подлежать призыву как госслужащие, к тому же сфера — строительство. Так ли это? Студенты (и преподаватели) — Интересует вопрос, что если ты студент очной формы обучения, но при этом имеешь военный билет с призывом 1 категории, солдат, могут ли забрать? Специальность гражданская: информатика и вычислительная техника в СПбПУ. — Я студент очного отделения, но при этом нахожусь в запасе. Правильно ли я понимаю, что то, что я в запасе, больше того, что ныне я студент? 4 курс, увольнялся младшим сержантом, специальность в запасе «помощник солиста военных оркестров».

— Студентов вузов не планируют пока призывать, чтобы они получили высшее образование. Будут ли призывать преподавателей вузов? Если планируют призывать преподавателей вузов, кто будет вести занятия у студентов?



— Если я не служил, но учился на военной кафедре при университете пять лет назад, и мне пришла повестка, что делать? Женщины-военнообязанные — Могут ли забрать в армию военнообязанную женщину, которая имеет малолетнего ребёнка? Муж также в запасе, но единственный кормилец в семье. Каковы шансы не быть призванными?

Ипотечники — Будут ли освобождать от выплаты ипотеки жён погибших солдат? В кредитном договоре прописаны случаи смерти, которые покрывает страховка, относится ли смерть в результате призыва по мобилизации к таковым? Отпускники — Кому можно выезжать из страны, а кому нельзя? Влияет ли на это наличие/отсутствие повестки? Влияет ли на это то, что ты обучался на военной кафедре? Категория B — Будет ли вообще категория В призываться? В каких-то источниках утверждается, что (пока) — нет. — У меня категория годности к военной службе — В. Категория запаса — 2. Мобилизационное предписание получено в феврале 2022. Попадаю ли я под мобилизацию? Обладатели второго паспорта — Влияет ли наличие второго гражданства (Израиль) на возможность быть мобилизованным? Израиль призвать меня на срочную службу не может. Но сына — может, когда ему (в июне) исполнится 18. Мне 52 года, окончил военную (морскую) кафедру. — Будут ли Прибалтийские республики пропускать на свою территорию людей, у которых, кроме российского, есть еще одно гражданство, например израильское? Израильтянам не требуются шенгенские визы для въезда в эти страны.



Человек-невидимка

— Я в армии не был, военного билета нет. Учился от школы до аспирантуры, кандидата не получил. В военкомат справки приносил, что учусь. Но отсрочку официально не оформлял. Мне повестки не слали, в руки лично не вручали. Исполнилось 27. Ни военный билет, ни справку уклониста не получал. Во время призывных кампаний в метро ни разу не останавливали. Каков теперь мой статус? Меня могут мобилизовать? Хитромудрые — А если отказаться от российского гражданства, ведь не смогут мобилизовать? У меня был когда-то учредитель — лицо без гражданства... И как быстро можно провернуть такую процедуру? Вопросы собрала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»