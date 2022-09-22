    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Как устроиться на заводПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    А меня призовут? Читатели «Фонтанки» задают вопросы о мобилизации

    13173
    обсудить
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Будущие отцы, врачи, преподаватели вузов и ограниченно годные добровольцы делегировали «Фонтанке» право переадресовать их недоумение в Смольный. Итак, вот основные группы вопросов, которые возникают у людей в связи с объявленной частичной мобилизацией:

    Контрактники

    — Если я, служа по контракту, отказался от участия в СВО (когда это ещё можно было), уволился по статье несоблюдения условий контракта, но имею 1 разряд, могут призвать?

    Добровольцы

    — Имею второй разряд годности, но хочу сейчас мобилизоваться, это возможно? Срочку не служил, ограничение по здоровью, но в момент мобилизации годен. Мне 42 года.

    Трудящиеся

    — На каком основании я должен увольняться с работы в случае, если меня мобилизуют? Кто меня восстановит на работе по окончании военных действий?

    — Попадают ли под мобилизацию сотрудники IT-компаний?

    — Я подхожу по всем требованиям под мобилизацию. Но также на меня распространяется и закон о статусе военнослужащего. По этому закону я не могу вести коммерческую деятельность. При этом у меня ИП и я учредитель ООО (без сотрудников). Если я не закрою ИП, то нарушу федеральный закон о статусе военнослужащего. И это может в дальнейшем стать основанием для расторжения контракта со мной. А если не закрою, то как платить налоги и взносы, если я работаю один и нахожусь на СВО?

    Врачи

    — Добрый вечер. Интересует вопрос мобилизации врачей. Благодарю.

    Выпускники военных кафедр без опыта службы

    — Если 39 лет, не служил, есть военная кафедра, призовут?

    — Какие военно-учётные специальности будут частично мобилизованы? Призовут ли, например, военных финансистов?

    — Что будет происходить после получения повестки и явки в военкомат выпускников институтов с военной кафедрой, которым сейчас от 35 до 45 лет? Здоровье будут проверять?

    Будущие отцы (и матери)

    — Добрый день. Я нахожусь в декрете по уходу за ребёнком до полутора лет, не работаю, соответственно. Могут ли призвать моего мужа в этом случае? Это первый ребенок в семье.

    — Какая отсрочка от мобилизации у мужа, если жена беременна (после 22 недели)? Неужели заберут сразу на следующий день после родов?

    Настоящие отцы

    — Я многодетный отец трëх сыновей: 17,12 и 10 лет. Жена — инвалид третьей группы. Я один в семье работаю, в такси. Служил в 2002–2003 годах на Сахалине. В запасе в звании младшего сержанта, мне 42 полных года. Родился в Ленинграде, гражданин России, таджик. Меня призовут?

    — У меня супруга имеет вторую группу инвалидности, у нас есть ребёнок, опекуном которого она является (девочка из детдома). Платим ипотеку, в армии я не служил, но военную кафедру окончил по специальности «психолог» и звание лейтенанта имею. Каковы мои шансы остаться дома?

    — Муж служил в армии 1 год срочником. Как все парни в 18 лет. Имеет 1 категорию. Но сейчас работает в муниципальном строительном фонде. Вроде как они не должны подлежать призыву как госслужащие, к тому же сфера — строительство. Так ли это?

    Студенты (и преподаватели)

    — Интересует вопрос, что если ты студент очной формы обучения, но при этом имеешь военный билет с призывом 1 категории, солдат, могут ли забрать? Специальность гражданская: информатика и вычислительная техника в СПбПУ.

    — Я студент очного отделения, но при этом нахожусь в запасе. Правильно ли я понимаю, что то, что я в запасе, больше того, что ныне я студент? 4 курс, увольнялся младшим сержантом, специальность в запасе «помощник солиста военных оркестров».

    — Студентов вузов не планируют пока призывать, чтобы они получили высшее образование. Будут ли призывать преподавателей вузов? Если планируют призывать преподавателей вузов, кто будет вести занятия у студентов?

    — Если я не служил, но учился на военной кафедре при университете пять лет назад, и мне пришла повестка, что делать?

    Женщины-военнообязанные

    — Могут ли забрать в армию военнообязанную женщину, которая имеет малолетнего ребёнка? Муж также в запасе, но единственный кормилец в семье. Каковы шансы не быть призванными?

    Ипотечники

    — Будут ли освобождать от выплаты ипотеки жён погибших солдат? В кредитном договоре прописаны случаи смерти, которые покрывает страховка, относится ли смерть в результате призыва по мобилизации к таковым?

    Отпускники

    — Кому можно выезжать из страны, а кому нельзя? Влияет ли на это наличие/отсутствие повестки? Влияет ли на это то, что ты обучался на военной кафедре?

    Категория B

    — Будет ли вообще категория В призываться? В каких-то источниках утверждается, что (пока) — нет.

    — У меня категория годности к военной службе — В. Категория запаса — 2. Мобилизационное предписание получено в феврале 2022. Попадаю ли я под мобилизацию?

    Обладатели второго паспорта

    — Влияет ли наличие второго гражданства (Израиль) на возможность быть мобилизованным? Израиль призвать меня на срочную службу не может. Но сына — может, когда ему (в июне) исполнится 18. Мне 52 года, окончил военную (морскую) кафедру.

    — Будут ли Прибалтийские республики пропускать на свою территорию людей, у которых, кроме российского, есть еще одно гражданство, например израильское? Израильтянам не требуются шенгенские визы для въезда в эти страны.

    Человек-невидимка

    — Я в армии не был, военного билета нет. Учился от школы до аспирантуры, кандидата не получил. В военкомат справки приносил, что учусь. Но отсрочку официально не оформлял. Мне повестки не слали, в руки лично не вручали. Исполнилось 27. Ни военный билет, ни справку уклониста не получал. Во время призывных кампаний в метро ни разу не останавливали. Каков теперь мой статус? Меня могут мобилизовать?

    Хитромудрые

    — А если отказаться от российского гражданства, ведь не смогут мобилизовать? У меня был когда-то учредитель — лицо без гражданства... И как быстро можно провернуть такую процедуру?

    Вопросы собрала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close