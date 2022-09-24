Мобилизованные начали путь на Украину от военкомата на юге Петербурга

Два автобуса с мобилизованными петербуржцами уехали вечером 24 сентября от военкомата Красносельского района. Объятий — не счесть.

Как передает корреспондент «Фонтанки», собираться у дверей комиссариата на Летчика Пилютова мобилизованные и их родные начали около половины пятого, два полных автобуса уехали в семь часов вечера. Сколько точно в них было призванных, сказать сложно: по оценкам фотографа «Фонтанки», вряд ли больше 70 человек.

Незадолго до отправки почти всех собрали во внутреннем дворе комиссариата, но затем дали попрощаться с родными без решетки между ними.

На снимках многие улыбаются, еще больше людей молча обнимались. В целом, передает корреспондент, атмосфера была напряжённой, но собравшиеся не переставали шутить. Например, женщины подбадривали мужчин разговорами о том, что отправляют их на отдых. Без слез, конечно, тоже не обошлось.

Корреспонденты «Фонтанки» объехали несколько военкоматов, но застать отправку удалось только в Красносельском районе. Людно там было и накануне. Что смогли рассказать мобилизованные журналистам — читайте в репортаже «Фонтанки».