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    Боевые действия на Украине

    Мобилизованные начали путь на Украину от военкомата на юге Петербурга

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    Два автобуса с мобилизованными петербуржцами уехали вечером 24 сентября от военкомата Красносельского района. Объятий — не счесть.

    Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

    Как передает корреспондент «Фонтанки», собираться у дверей комиссариата на Летчика Пилютова мобилизованные и их родные начали около половины пятого, два полных автобуса уехали в семь часов вечера. Сколько точно в них было призванных, сказать сложно: по оценкам фотографа «Фонтанки», вряд ли больше 70 человек.

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    Незадолго до отправки почти всех собрали во внутреннем дворе комиссариата, но затем дали попрощаться с родными без решетки между ними.

    На снимках многие улыбаются, еще больше людей молча обнимались. В целом, передает корреспондент, атмосфера была напряжённой, но собравшиеся не переставали шутить. Например, женщины подбадривали мужчин разговорами о том, что отправляют их на отдых. Без слез, конечно, тоже не обошлось.

    Корреспонденты «Фонтанки» объехали несколько военкоматов, но застать отправку удалось только в Красносельском районе. Людно там было и накануне. Что смогли рассказать мобилизованные журналистам — читайте в репортаже «Фонтанки».

    Сначала эти мужчины отправятся на общий сборный пункт, затем в учебную часть в Ленобласти и уже после — на территорию Украины.

    © Фонтанка.Ру

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