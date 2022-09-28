Военкоматы в Москве отзывают повестки, которые были выписаны по ошибке

Мэр столицы Сергей Собянин заявил об отзыве повесток, которые разослали на основании недостоверных или неточных учётных данных. Об этом 28 сентября он написал в своём блоге.



«Сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России», — говорится в сообщении.

