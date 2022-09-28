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    Военкоматы в Москве отзывают повестки, которые были выписаны по ошибке

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    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об отзыве повесток, которые разослали на основании недостоверных или неточных учётных данных. Об этом 28 сентября он написал в своём блоге.

    «Сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России», — говорится в сообщении.

    В понедельник, добавил он, в военкоматах создали специальные группы, которые рассматривают жалобы граждан, связанные с призывом.

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