Что будет за неявку в военкомат по частичной мобилизации? Отвечает юрист

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После того, как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, многих запасников дожидаются повестки в военкомат. «Фонтанка» попросила юриста рассказать, что будет, если бегать от военного комиссариата.

— Буквально на днях, за день-два до мобилизации, в двух чтениях была введена уголовная ответственность, в том числе — за отказ от участия в мобилизации: если гражданин подписал повестку и без уважительных причин не явился в указанные дату и время. В законе также установлено, что даже если имеется уважительная причина неучастия в мобилизации, то гражданин в любом случае обязан явиться, предоставить документы, подтверждающие уважительную причину неучастия, — рассказала «Фонтанке» практикующий юрист Ольга Мельникова.



Если получена повестка или мобилизационное предписание, а гражданин не явился в военкомат, ему грозит административная ответственность: штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Грозит и прослыть «уклонистом»: по статье 328 УК РФ предусмотрен штраф от 200 тысяч рублей, либо вплоть до лишения свободы до 2-х лет. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Читайте также: Подлежат ли мобилизации студенты и предусмотрена ли медкомиссия? Военный комиссар отвечает на вопросы читателей «Фонтанки» Повторная неявка в военкомат после получения повестки грозит обернуться уголовным делом: военкомат имеет право заявить в Следственный комитет.



Чтобы гражданин считался мобилизованным, повестка должна быть вручена человеку лично. Это можно сделать через работодателя, если в военкомате известно, где он работает.

— Если документ просто направили почтой, и гражданин ее не получил, основанием для привлечения к ответственности это являться не будет. Должны вручить лично под роспись, нет личного вручения нет, нет и ответственности, — говорит Ольга.

Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет не прийти в военкомат.

