    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Первые отправки мобилизованных

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Что будет за неявку в военкомат по частичной мобилизации? Отвечает юрист

    3043
    1 комментарий
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    После того, как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, многих запасников дожидаются повестки в военкомат. «Фонтанка» попросила юриста рассказать, что будет, если бегать от военного комиссариата.

    — Буквально на днях, за день-два до мобилизации, в двух чтениях была введена уголовная ответственность, в том числе — за отказ от участия в мобилизации: если гражданин подписал повестку и без уважительных причин не явился в указанные дату и время. В законе также установлено, что даже если имеется уважительная причина неучастия в мобилизации, то гражданин в любом случае обязан явиться, предоставить документы, подтверждающие уважительную причину неучастия, — рассказала «Фонтанке» практикующий юрист Ольга Мельникова.

    Если получена повестка или мобилизационное предписание, а гражданин не явился в военкомат, ему грозит административная ответственность: штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Грозит и прослыть «уклонистом»: по статье 328 УК РФ предусмотрен штраф от 200 тысяч рублей, либо вплоть до лишения свободы до 2-х лет. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

    Читайте также: Подлежат ли мобилизации студенты и предусмотрена ли медкомиссия? Военный комиссар отвечает на вопросы читателей «Фонтанки»

    Повторная неявка в военкомат после получения повестки грозит обернуться уголовным делом: военкомат имеет право заявить в Следственный комитет.

    Чтобы гражданин считался мобилизованным, повестка должна быть вручена человеку лично. Это можно сделать через работодателя, если в военкомате известно, где он работает.

    — Если документ просто направили почтой, и гражданин ее не получил, основанием для привлечения к ответственности это являться не будет. Должны вручить лично под роспись, нет личного вручения нет, нет и ответственности, — говорит Ольга.

    Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет не прийти в военкомат.

    Читайте также: Болезнь по расписанию. Рассказываем, что дает отсрочку от мобилизации и кто признается годным к службе

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close