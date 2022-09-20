Поправки в Уголовный кодекс не означают, что в стране автоматически введут военное положение или объявят мобилизацию. На этом настаивают авторы принятого в третьем чтении законопроекта. С мобилизацией мы разбирались вот здесь. Теперь давайте посмотрим на военное положение, как его понимает закон Российской Федерации.
С мобилизацией разобрались. На очереди — военное положение
20 сентября 2022, 19:25
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