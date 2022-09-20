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    Кого призовут и кого посадят? 15 вопросов и ответов о мобилизации

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    56 комментариев
    Фото: Сергей Николаев, «Фонтанка.ру»
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    Госдума 20 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации, а также за добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа. Вообще в УК впервые приписывают само понятие «мобилизация», а также «военное положение» и «военное время». Депутаты успокаивают, что ждать повестку уже завтра не стоит, но не сильно разубеждают в том, что это «ж-ж-ж» неспроста. «Фонтанка» объясняет в нескольких карточках, где мы оказались.

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    Фото: Сергей Николаев, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 56

    zimirev20 Сен 2022 в 19:09
    Ад
    +2−0
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