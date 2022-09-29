Стало известно, какие выплаты положены мобилизованным в Петербурге

Петербуржцы, попавшие под частичную мобилизацию, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Ранее о таких же суммах говорили в Ленобласти.



По данным «Фонтанки», такое решение было принято накануне в ходе совещания, о котором сообщал Смольный. При этом добровольцы, как и раньше, могут рассчитывать на выплату в 300 тысяч рублей.



Ранее на совещании правительства города прозвучало, что все три добровольческих батальона от Петербурга сформированы. Через два дня в стране объявили частичную мобилизацию.

