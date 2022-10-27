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    Мобилизация

    Сколько должны платить мобилизованным? Отвечает «Объясняем.рф»

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    Всем мобилизованным для участия в специальной военной операции должны платить как минимум 195 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет правительственный проект «Объясняем.рф» со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.

    Согласно этому документу, выплаты не могут быть меньше, в каком бы регионе мобилизованный не служил. Первый календарный месяц, за который положено довольствие, начинается с момента зачисления в списки личного состава воинской части. Период подготовки и обучения сюда тоже включен.

    Поручение президента, о котором идет речь, касается соблюдения сроков и размеров выплат мобилизованным. О подписании документа стало известно 19 октября.

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