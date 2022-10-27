Сколько должны платить мобилизованным? Отвечает «Объясняем.рф»

Всем мобилизованным для участия в специальной военной операции должны платить как минимум 195 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет правительственный проект «Объясняем.рф» со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.



Согласно этому документу, выплаты не могут быть меньше, в каком бы регионе мобилизованный не служил. Первый календарный месяц, за который положено довольствие, начинается с момента зачисления в списки личного состава воинской части. Период подготовки и обучения сюда тоже включен.