В России из мобилизованных формируют отряды теробороны. Что это такое и зачем они нужны

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В военкоматах Петербурга и Москвы некоторых мобилизованных направляют в отряды теробороны. «Фонтанка» рассказывает, что это такое.

Словосочетание «территориальная оборона» еще недавно употреблялось только в контексте вооруженных сил Украины. Однако такие воинские структуры имеются и в России, однако о них мало кто знает даже среди людей, отвечающих за мобилизацию.

Судя по социальным сетям и рассказам самих мобилизованных, с понятием «территориальной обороны» сталкиваются в основном в военкоматах Петербурга и Москвы.



По горячей линии 122, посвященной вопросам мобилизации, объяснить, что это такое, не смогли. Оператор прямо по время звонка начала искать в браузере на компьютере информацию о таких отрядах. «Это что-то связанное с Украиной. Удачи вам», — подытожила она и положила трубку, не дождавшись ответа. В военкомате Невского района посоветовали искать ответ в законодательстве. Действительно, «территориальная оборона» упоминается в федеральном законе №61 от 31.05.1996 «Об обороне»:

«Территориальная оборона — система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и спецобъектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности…»



Из того же закона следует, что территориальная оборона ведется при военном положении, которое в России пока не введено. Дополнительную ясность внесли в Военном комиссариате Петербурга по Центральному району.

«В каждом крупном городе образуется отряд территориальной обороны, который будет заниматься охраной больших и крупных предприятий. И вот будут полки территориальной обороны, которые буду заниматься обороной этих предприятий. У нас в Питере это Обуховский завод, Невский завод. То есть служить определенные отряды теробороны будут на территории Санкт-Петербурга. Этот полк формируется в Академии связи по мобилизационному заданию. То есть это не Украина, не Луганск, не Донбасс», — заявили в военкомате.



Более подробно функции теробороны у себя в телеграм-канале раскрыл юрист Павел Чиков. Они заключаются в: охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями; в выявлении, предупреждении, пресечении, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности;



создании благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований.

При этом Чиков отметил, что территориальная оборона ведется на территории РФ или в отдельных ее местностях, где введено военное положение.

Также смысл создания подобных отрядов объяснил депутат Мосгордумы и известный телеведущий Андрей Медведев. В своем телеграм-канале он заявил, что формирование таких подразделений — это «безусловно важно»: «Дабы Росгвардия и полиция занимались прямым делом: антитеррором. А охранять могут и контракторы».



Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни один регион не принимал решений о введении военного положения. Это стало своеобразным ответом на удивленные вопросы правозащитников, которые сообщали о зачислении мобилизованных в том числе в отряды территориальной обороны.



«Фонтанка» писала, как еще в апреле Смольный подготовил постановление о том, что ответственным за организацию мероприятий теробороны является комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

