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    Боевые действия на Украине

    В России из мобилизованных формируют отряды теробороны. Что это такое и зачем они нужны

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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    В военкоматах Петербурга и Москвы некоторых мобилизованных направляют в отряды теробороны. «Фонтанка» рассказывает, что это такое.

    Словосочетание «территориальная оборона» еще недавно употреблялось только в контексте вооруженных сил Украины. Однако такие воинские структуры имеются и в России, однако о них мало кто знает даже среди людей, отвечающих за мобилизацию.

    Судя по социальным сетям и рассказам самих мобилизованных, с понятием «территориальной обороны» сталкиваются в основном в военкоматах Петербурга и Москвы.

    По горячей линии 122, посвященной вопросам мобилизации, объяснить, что это такое, не смогли. Оператор прямо по время звонка начала искать в браузере на компьютере информацию о таких отрядах. «Это что-то связанное с Украиной. Удачи вам», — подытожила она и положила трубку, не дождавшись ответа.

    В военкомате Невского района посоветовали искать ответ в законодательстве. Действительно, «территориальная оборона» упоминается в федеральном законе №61 от 31.05.1996 «Об обороне»:

    «Территориальная оборона — система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и спецобъектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности…»

    Из того же закона следует, что территориальная оборона ведется при военном положении, которое в России пока не введено. Дополнительную ясность внесли в Военном комиссариате Петербурга по Центральному району.

    «В каждом крупном городе образуется отряд территориальной обороны, который будет заниматься охраной больших и крупных предприятий. И вот будут полки территориальной обороны, которые буду заниматься обороной этих предприятий. У нас в Питере это Обуховский завод, Невский завод. То есть служить определенные отряды теробороны будут на территории Санкт-Петербурга. Этот полк формируется в Академии связи по мобилизационному заданию. То есть это не Украина, не Луганск, не Донбасс», — заявили в военкомате.

    Более подробно функции теробороны у себя в телеграм-канале раскрыл юрист Павел Чиков. Они заключаются в:

    • охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
    • функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
    • борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями; в выявлении, предупреждении, пресечении, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности;
    • создании благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований.

    При этом Чиков отметил, что территориальная оборона ведется на территории РФ или в отдельных ее местностях, где введено военное положение.

    Также смысл создания подобных отрядов объяснил депутат Мосгордумы и известный телеведущий Андрей Медведев. В своем телеграм-канале он заявил, что формирование таких подразделений — это «безусловно важно»: «Дабы Росгвардия и полиция занимались прямым делом: антитеррором. А охранять могут и контракторы».

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни один регион не принимал решений о введении военного положения. Это стало своеобразным ответом на удивленные вопросы правозащитников, которые сообщали о зачислении мобилизованных в том числе в отряды территориальной обороны.

    «Фонтанка» писала, как еще в апреле Смольный подготовил постановление о том, что ответственным за организацию мероприятий теробороны является комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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