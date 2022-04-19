Правительство Петербурга собирается назначить ответственного за тероборону города

Смольный подготовил проект постановления, которое касается закона о территориальной обороне города. Документ опубликован 19 апреля.
Согласно проекту, исполнительным органом, уполномоченным в сфере организации и осуществления мероприятий территориальной обороны, является комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Соответственно, меняется и положение о самом комитете, в него вписывают функционал по координации соответствующей работы, взаимодействию военных и гражданских ведомств, а также «обеспечение деятельности Межведомственного координирующего органа — Штаба территориальной обороны
Уточняется, что постановление обеспечивает реализацию Закона