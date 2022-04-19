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    Правительство Петербурга собирается назначить ответственного за тероборону города

    8661
    40 комментариев

    Смольный подготовил проект постановления, которое касается закона о территориальной обороне города. Документ опубликован 19 апреля.

    Согласно проекту, исполнительным органом, уполномоченным в сфере организации и осуществления мероприятий территориальной обороны, является комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

    Соответственно, меняется и положение о самом комитете, в него вписывают функционал по координации соответствующей работы, взаимодействию военных и гражданских ведомств, а также «обеспечение деятельности Межведомственного координирующего органа — Штаба территориальной обороны Санкт-Петербурга».

    Уточняется, что постановление обеспечивает реализацию Закона Санкт-Петербурга № 526–115 «О территориальной обороне», он был принят в ноябре. Он фактически состоит из одного положения — что тероборона города относится к полномочиям Смольного.

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    Комментарии (40)

    VKuser199962806
    Очередной комитет, ответственный за попил бюджета Нет что- бы назначить ответственных по уборке грязи и по ремонту фасадов, которые регулярно падают на головы горожан
    VKuser58309756
    Не так давно под Смольным торжественно открыли «Бункер Жданова».
    Аристотель
    Тероборона на Украине показала себя как бесполезное образование в который пошли все бандиты и изверги. Какая тероборона может быть в капиталистической стране?! Может сначала социализмом надо заняться, чтобы у людей хоть какая-то идейность появилась, а потом теробороны созывать?
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