Следственный комитет открыл горячую линию для участников спецоперации и мобилизованных

Горячую линию для участников спецоперации на Украине, мобилизованных и членов их семей открыли в Следственном комитете РФ. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.



«Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный», — рассказали в СК.



Ведомство обещает, что сотрудники оперативно проконсультируют и окажут содействие в решении возникших проблем и вопросов, в том числе касающихся получения медпомощи, выплат и других мер социальной поддержки.

