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    Мобилизация

    Следственный комитет открыл горячую линию для участников спецоперации и мобилизованных

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    Горячую линию для участников спецоперации на Украине, мобилизованных и членов их семей открыли в Следственном комитете РФ. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    «Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный», — рассказали в СК.

    Ведомство обещает, что сотрудники оперативно проконсультируют и окажут содействие в решении возникших проблем и вопросов, в том числе касающихся получения медпомощи, выплат и других мер социальной поддержки.

    Напомним, что горячая линия по вопросам частичной мобилизации есть у Минобороны и прокуратуры. Также власти обещали, что по этой теме можно обратиться на номер «122».

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