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    Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

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    Минобороны запустило горячую линию для родственников мобилизованных. Об этом ведомство сообщило 28 сентября в официальном телеграм-канале.

    С вопросами можно круглосуточно звонить по телефонам: 8–800–100–77–07, 8–495–498–43–54, 8–495–498–34–46.

    «По телефонам «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» объяснила, как работает список специальностей, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации.

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