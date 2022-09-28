Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Минобороны запустило горячую линию для родственников мобилизованных. Об этом ведомство сообщило 28 сентября в официальном телеграм-канале.



С вопросами можно круглосуточно звонить по телефонам: 8–800–100–77–07, 8–495–498–43–54, 8–495–498–34–46.



«По телефонам «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации», — говорится в сообщении.



Ранее «Фонтанка» объяснила, как работает список специальностей, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации.

