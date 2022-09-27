Как работает составленный Минцифры список специальностей, освобождающих от мобилизации

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС Поделиться Поделиться





Минцифры опубликовало специальности, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации. Список внушает уважение и даже в чем-то зависть: еще бы, в него вошли 195 специальностей, обучившиеся по которым могут претендовать на освобождение от мобилизации. Правда, с некоторыми оговорками. «Фонтанка» выяснила, кому нужен этот список, по каким критериям его составляли и какая от него польза.

Кому адресован список?



Конечные пользователи опубликованного Минцифрой перечня специальностей — сотрудники аккредитованных IТ-компаний и операторов связи, которые в рамках частичной мобилизации не должны привлекаться на военную службу.



Работает это так: по коду в дипломе сотрудник находит название своей специальности в списке, на сайте «Госуслуг» заполняет заявление и вписывает в него ее актуальное наименование. Свое соответствие требованиям он подтверждает документом, который нужно подготовить заранее и подписать у гендиректора конторы, где работает.



Подпись должна быть электронной, иначе подать заявление не выйдет.

Но есть один нюанс. Как говорят в Минцифры, все запускается «с колес», времени на тестирование механизма нет — по ходу дела случиться может всякое.

Какие IT-компании и операторы связи подразумеваются под аккредитованными?

Актуализированный по состоянию на 25 сентября список IT-компаний опубликован на сайте Минцифры, в нем содержатся данные о 28 752 компаниях. Для вашего удобства мы скачали его. Просто щелкните на ссылку, и он загрузится на ваше устройство.



Операторы связи не должны быть аккредитованными, они должны иметь лицензию. Как составляли перечень специальностей?

В перечень вошли специальности, утвержденные приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, по которым обучались раньше.

Если вдруг какой-то специальности в списке нет, ее можно добавить самостоятельно. Но есть одно «но»: добавление — под свою ответственность, потому что если в приказе Минцифры этой специальности нет, то и гарантии никакой.

Сотрудникам каких компаний положена отсрочка?



Отсрочку от мобилизации могут получить сотрудники: аккредитованных IТ-компаний, которые разрабатывают, развивают, внедряют и сопровождают программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы, а также те, от кого зависит функционирование информационной инфраструктуры;

операторов связи, которые обеспечивают работоспособность и безопасность сооружений, средств и линий связи сети общего пользования и центров обработки данных;

зарегистрированных СМИ, теле- и радиокомпаний, относящихся к системообразующим. Нюансы есть и здесь: право на отсрочку могут получить те сотрудники, кто имеет соответствующее высшее образование и работает полный день.



А вот по стажу никаких требований нет.

Что за «критические функции», которые должен выполнять претендующий на освобождение от призыва?

В Минцифры отмечают, что даже выполнения первых двух условий для освобождения от призыва недостаточно — для того, чтобы министерство боролось за сотрудника, он должен «выполнять критически важные функции». И тут все отдано на волю человеческому фактору. — Вклад сотрудника в обеспечение критически важных функций компании, отталкиваясь от его должностных обязанностей, работодатель определяет самостоятельно, — рассказали «Фонтанке» в Минцифры. —

Подвоха от компаний, заинтересованных в сохранении своих кадров, ждать не стоит. — Мы создали свой координационный центр по информированию сотрудников, привлекли HR, юристов, консультантов, которые предоставляют актуальные и достоверные сведения, — рассказала «Фонтанке» команда Авито. Почему специалисты IT, связи и медиа имеют право на отсрочку?

Современная IТ-компания — это не только написание кода. Это поддержка пользователей, модерация, безопасность, дизайн, продвижение продуктов, юридическое и финансовое сопровождение этих процессов. И тут Минцифры единогласны с Минобороны. Считается, что отсрочка от мобилизации позволит:

бесперебойно работать информационной инфраструктуре;

гарантировать устойчивую и безопасную работу цифровых сервисов;

оперативно информировать население;

появиться новым разработкам, которые смогут заменить используемые сейчас зарубежные, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Какое отношение к IT имеют реклама и связи с общественностью, психология и журналистика?



Цифра проникла во все значимые сферы жизни, говорят в Минцифры, а разработка IТ-решения для всех отраслей экономики без привлечения отраслевых специалистов невозможна.

Для каких целей собираются сведения о сотрудниках аккредитованных компаний?

Когда заработает форма на «Госуслугах», Минцифры будет передавать собранные списки сотрудников в Генштаб и военкоматы, а те, в свою очередь, не будут выписывать на этих сотрудников повестки. — Если повестка все же придет, такие ошибки будем исправлять. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться, — сказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Отправить обращение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Когда списки перестанут передавать в Генштаб?

До тех пор, пока не иссякнет поток сотрудников, имеющих право на отсрочку.

